Gimv lanceert kapitaalverhoging: ‘Goed moment om on-Vlaams te zijn’

Gimv lanceert donderdag een kapitaalverhoging van maximaal 247 miljoen euro om de groei te versnellen. “We willen een return van 17,5 procent realiseren op een portefeuille die de volgende vijf jaar moet verdubbelen”, zegt Koen Dejonckheere, de CEO van de investeringsmaatschappij.

“Doe eens on-Vlaams. Wees ambitieus en versnel de groei”, zo klonk het de afgelopen maanden bij onze institutionele beleggers, zegt Koen Dejonckheere, de CEO van Gimv. Ook WorxInvest, de nieuwe referentieaandeelhouder van Gimv, ziet brood in een schaalvergroting en extra financiële slagkracht. “WorxInvest heeft cash om te investeren en Gimv kan mooie returns aanbieden. Zo hebben wij elkaar gevonden”, zegt Filip Dierckx, uitvoerend voorzitter van WorxInvest, de holding boven onder meer SD Worx.

Extra brandstof voor groeiverhaal

De kapitaalverhoging van maximaal 247 miljoen euro lijkt ongelukkig getimed. Gimv noteert op de beurs met een korting van ongeveer 30 procent op de intrinsieke waarde, die eind december 57,3 euro per aandeel bedroeg. Het lijkt lucratiever om eigen aandelen op te kopen tegen deze korting, dan nieuwe aandelen uit te geven. “We geloven in het groeiverhaal van Gimv. Dit is voor ons een no-brainer. En als je ervoor wil gaan, dan moet je ook de nodige middelen aanbrengen. We volgen de kapitaalverhoging volledig en willen niet-uitgeoefende voorkeurrechten opkopen. Ons belang in Gimv kan stijgen van 29 procent nu tot boven 30 procent, maar we willen nooit meer dan 50 procent in handen krijgen. Toekomstige kapitaalverhogingen zullen we ook volgen”, zegt Filip Dierckx. Ook alle andere bestaande aandeelhouders, dus ook de ongeveer 55.000 particuliere aandeelhouders van Gimv, krijgen voorkeurrechten, zodat ze verwatering vermijden als ze de kapitaalverhoging volgen.

De kapitaalverhoging is zinvol omdat Gimv als relatief kleine beurswaarde te weinig liquide is voor grotere beleggers. Schaalvergroting moet meer interesse losweken en de korting verminderen. “We willen de volgende vijf jaar de portefeuille verdubbelen van 1,7 miljard euro vandaag naar 3,5 miljard euro. Een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro volstaat voor de volgende drie tot vier jaar. We zullen ook onze obligatielening herfinancieren en de kapitaalverhoging laat extra schuldfinanciering toe. We zullen ook nog een aantal verkopen realiseren”, zegt Koen Dejonckheere. Gimv zou de financiële slagkracht verder kunnen verhogen door het vrij royale dividend te verlagen, maar het dividendbeleid wordt niet gewijzigd. “Vooral institutionele investeerders, zoals verzekeraars, zijn toch tuk op het dividend. We blijven onze aandeelhouders belonen met een stabiel en voorspelbaar dividend. Wel bekijken we van jaar tot jaar de mogelijkheid van een keuzedividend”, zegt Koen Dejonckheere.

Aangescherpte ambities

Met de komst van de nieuwe referentieaandeelhouder WorxInvest en de kapitaalverhoging scherpt Gimv ook de financiële ambities aan. De voorbije tien jaar realiseerde Gimv voor zijn aandeelhouders een nettoreturn van een kleine 10 procent per jaar, behaald op basis van een portefeuillerendement van ongeveer 15 procent. Dat rendement werd grotendeels behaald dankzij betere prestaties van de bedrijven in portefeuille en is dus geen kind van het opschroeven van waarderingen. In de eerste helft van het boekjaar 2024-2025, afgesloten op 30 september, steeg de omzet en de bedrijfscashflow van de portefeuillebedrijven gemiddeld met respectievelijk 12 procent en 19 procent.

De lat wordt vanaf nu op een portefeuillerendement van 17,5 procent gelegd. Het nettorendement voor de aandeelhouder moet ook dichter aansluiten bij dat portefeuillerendement dankzij schaalvoordelen en een aangepast verloningsbeleid voor het management. “Onze kostenstructuur zal verder dalen in verhouding tot de portefeuille. In 2008 beheerden we een portefeuille van 900 miljoen euro met negentig mensen. Vandaag beheren we een portefeuille van 1,7 miljard euro, ook met negentig mensen. In 2017 bedroeg onze kostenratio nog 3,6 procent van de portefeuille, tegenover 2,5 procent dit jaar”, zegt Kristof Vande Capelle, de CFO van Gimv.

De managers en bestuurders van Gimv zullen ook meer aandelen van Gimv kopen om de belangen tussen de beheerders en de aandeelhouders meer gelijk te laten lopen. “De focus moet meer gericht zijn op de creatie van aandeelhouderswaarde en een verhoging van de nettoactiefwaarde. We verwachten daarom van de bestuurders dat ze meer skin in the game krijgen door aandelen van Gimv te kopen”, zegt Filip Dierckx.

Het nettojaarrendement van bijna 10 procent liet zich de voorbije jaren niet lezen in de beurskoers, die stagneerde. Dat komt omdat Gimv elk jaar 5 procent van de portefeuille uitkeerde als dividend en omdat een premie op de intrinsieke waarde plaats maakte voor een korting. Gegeven de vrij conservatieve waardering van portefeuille mag die korting op 40 procent geschat worden. “De voorbije tien jaar hebben we de portefeuille verdubbeld van 0,8 naar 1,7 miljard euro en we hebben ook nog eens een dividend van 0,8 miljard euro uitgekeerd. Soms wordt dat dividend vergeten als onze rekening gemaakt wordt”, zegt CFO Kristof Vande Capelle.

Nieuwe accenten in het investeringsbeleid

Met de extra financiële slagkracht kan Gimv het bedrag van een gemiddelde investering verhogen. “De waarde van een ticket kan stijgen van gemiddeld 30 miljoen naar 60 miljoen euro. We mikken op geografische expansie in Frankrijk en vooral in Duitsland, wat gegeven de grotere omvang van de bedrijven ook grotere investeringen impliceert. Ook tickets van 100 miljoen euro of meer worden mogelijk. We moeten durven door te pakken. In Duitsland is de markt voor middelgrote ondernemingen nog heel gefragmenteerd en is er minder concurrentie van andere investeringsfondsen”, zegt Koen Dejonckheere.

Dankzij de kapitaalverhoging hoeft Gimv ook minder verkopen te realiseren om nieuwe investeringen of het dividend te financieren en kan het bestaande participaties langer aanhouden in beloftevolle bedrijven. “Op die manier kunnen we extra waarde realiseren. Het duurt soms jaren voor bedrijven een technologische transitie afwerken. Heel wat families willen hun bedrijf straks deels verkopen aan durfkapitaalfondsen, maar verkiezen een partner die voor de lange termijn aan boord blijft. Zo kunnen wij ons onderscheiden van de meer agressieve fondsen die op meerwaarden op korte termijn mikken. We zijn een beetje softer”, zegt Koen Dejonckheere.

De focus van Gimv blijft onverminderd op investeringen in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Maar is dit een goed moment om een turbo te zetten op investeringen in een Europese economie die het moeilijk heeft? Duitsland zit al twee jaar in een recessie, met een industrie die verkruimelt onder hoge energiekosten, pittige Chinese concurrentie en een streng klimaatbeleid. “Als de productiviteitstoename hapert en de concurrentiekracht is aangetast, dan moet je investeren. Er zal veel bewegen in Europa. Wij willen ons steentje bijdragen door kapitaal ter beschikking te stellen van bedrijven die de technologische omslag maken. We verwachten ook dat de enorme kloof in waardering tussen Amerikaanse en Europese bedrijven zal afnemen. Dat moet in ons voordeel spelen”, zegt Filip Dierckx. “In Vlaanderen investeren we 4 procent van ons bruto binnenlands product (bbp) in innovatie. De bedrijven zorgen voor driekwart van die investeringen. We zijn een kenniseconomie. Wij zijn moedig op korte termijn, maar optimistisch op lange termijn”, zegt Koen Dejonckheere.