Het Duitse ondernemersvertrouwen is in augustus voor de vijfde maand op rij gedaald. De ondernemers in de grootste economie van de eurozone zijn nu het meest pessimistisch gestemd sinds november 2012. 'De voortekenen van een recessie in Duitsland worden sterker', aldus Clemens Fuest, de voorzitter van het Ifo-instituut dat het ondernemersvertrouwen peilt.

Het vertrouwen van de Duitse ondernemers kwam in augustus uit op 94,3 punten, tegenover 95,8 in juli. De terugval is ook sterker dan verwacht. Analisten hielden wel rekening met een terugval, maar ze mikten toch op 95,1 punten.

De Duitse economie zal in het derde kwartaal mogelijk in een recessie belanden, bleek eerder al uit prognoses van de Bundesbank. In het tweede kwartaal kromp de economie met 0,1 procent. Volgens de Duitse centrale bank volgt er ook in het derde kwartaal een zwakke prestatie. Er wordt van een recessie gesproken wanneer een economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt. De Ifo-barometer is gebaseerd op een rondvraag bij circa 9.000 ondernemingen