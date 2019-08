'We hebben dringend een koude douche nodig. Een recessie werkt reinigend', zegt de invloedrijke econoom Gabriel Felbermayr. De Oostenrijker werkt al jaren in Duitsland en ziet met lede ogen aan hoe het bergaf gaat met de grootste economie van Europa.

De invloedrijke econoom Gabriel Felbermayr werkte jarenlang in de buurt van de Alpen en zijn geboorteland Oostenrijk. In München was hij dé expert in buitenlandse handel bij het invloedrijke instituut Ifo. Felbermayr maakte promotie tot directeur van het toonaangevende Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Intussen is hij gewend aan de zeelucht in het noorden van Duitsland. Felbermayr is een veelgevraagd expert sinds het begin van de brexitsaga en het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump.

...