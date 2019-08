De obligatiemarkten signaleren een recessie. De Duitse economie krimpt. De Chinese industriële productie staat op het laagste pitje sinds januari 2002. De bewijzen tegen een gezond groeiende economie stapelen zich op.

Voor het eerst sinds 2007 eisen beleggers minder rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties dan op tweejarige treasuries. Dat meldt het persagentschap Bloomberg. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er voor het eerst sinds 2008 een zogenoemde inverse rentecurve. Voor heel kortlopende staatsobligaties, waarvan de inleg na drie maanden wordt terugbetaald, was de rentecurve al sinds maart omgekeerd.

...