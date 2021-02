De Antwerpse start-up BloomUp helpt jongvolwassenen de stap te zetten om mentale ondersteuning te zoeken. Het digitale platform verlaagt de drempel en verkort de wachttijden.

Wat doet BloomUp?

"BloomUp wil de mentale gezondheidszorg toegankelijker maken", zegt medeoprichter Ellen Batens. "Het platform helpt jongvolwassenen de stap te zetten naar professionele psychologische ondersteuning. Ze hoeven alleen maar enkele vragen te beantwoorden. Op basis daarvan zoekt het achterliggende systeem drie geschikte onlinetherapeuten."

Hoe groot is de vraag?

"Amper één op de drie Belgen met mentale problemen zoekt professionele ondersteuning. Wie dat toch doet, doet dat vaak te laat. Dat blijkt uit een studie van de denktank Itinera Institute. De meest voorkomende drempels zijn een gebrek aan zelfinzicht, het stigma, het budget en de toegankelijkheid. De wachttijden zijn een bijkomend probleem. Ze schommelen tussen een maand en een jaar."

Welke leeftijdsgroep beoogt u?

"BloomUp focust op de groep tussen 18 en 35 jaar. Het aantal jongvolwassenen dat zich slecht voelt, is door corona verdriedubbeld. Bovendien ontwikkelt ongeveer 80 procent van de psychische problemen zich tussen 15 en 25 jaar. Die generatie van digital natives heeft gelukkig weinig moeite om de stap naar professionele onlinehulp te zetten."

Wat gebeurt daarna?

"Je krijgt een korte bio met de expertise, de naam en de foto van drie therapeuten", legt medeoprichter Clovis Six uit. 'Maar de keuze is helemaal vrij en vrijblijvend. Afhankelijk van de beschikbaarheid kun je een videogesprek inplannen. Het eerste gesprek is gratis en bedoeld om elkaar te leren kennen. Klikt het, dan kan daarna de eigenlijke onlinetherapie starten."

Welke externe steun krijgt BloomUp?

"BloomUp krijgt de steun van de acceleratoren Start it @KBC en imec.istart. We organiseerden ook net een eerste kapitaalronde om het platform in de markt te zetten en het te doen uitgroeien tot de grootste onlinegroepspraktijk van therapeuten in België. De focus op de sociale impact - zoals het verlagen van de financiële drempel voor kansarme doelgroepen - blijft daarbij cruciaal."

