Volgens De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, komt er een wereldwijde recessie aan die alle andere van de afgelopen honderd jaar in vredestijd overtreft.

Volgens de recente prognoses van de OESO krimpt de wereldwijde economie dit jaar met 6 procent, op voorwaarde dat de pandemie bedwongen wordt.

'Tegen eind 2021 zal het verlies aan inkomen vroegere recessies buiten oorlogstijd van de afgelopen honderd jaar overtreffen, met ernstige en langdurige gevolgen voor mensen, bedrijven en regeringen', zegt Laurence Boone, hoofdeconoom van de OESO.

Als de pandemie bedwongen wordt, herstelt de wereldwijde economie zich volgens OESO in 2021 met een groei van 5,2 procent. Maar als er een tweede golf op de wereld afkomt, dan dreigt die recessie uit te diepen tot 7,6 procent.

With or without a second #COVID19 outbreak, the consequences will be severe & long-lasting.



Strengthening healthcare systems and supporting people & businesses to help adapt to a changing world will be crucial. See our recommendations ➡️ https://t.co/HLrGXh0cRN #EconomicOutlook pic.twitter.com/eMsQKLc2KD — OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) June 10, 2020

De prognoses van de OESO zijn veel somberder dan de voorspellingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in april heeft gepubliceerd. Het IMF houdt volgens die recente prognoses voor dit jaar rekening met een wereldwijde krimp van 3 procent, gevolgd door een groei van 5,8 procent in 2021.

Volgens de OESO snijdt de recessie dit jaar minder diep in de VS dan in de eurozone, met een terugval van respectievelijk 7,3 procent en 9,1 procent. Verwacht wordt dat er in 2021 een groei volgt van 4,1 procent in de VS en 6,5 procent in de eurozone.

Het Verenigd Koninkrijk krijgt het volgens de OESO het hardst te verduren door de coronacrisis, met een verwachte krimp van 11,5 procent dit jaar en een groei van 9 procent in 2021.

Voor ons land houdt de OESO voor dit jaar rekening met een terugval van het bbp met 8,9 procent. In het geval van een tweede golf vreest de OESO voor een terugval met 11,2 procent.

Volgens de recente prognoses van de OESO krimpt de wereldwijde economie dit jaar met 6 procent, op voorwaarde dat de pandemie bedwongen wordt.'Tegen eind 2021 zal het verlies aan inkomen vroegere recessies buiten oorlogstijd van de afgelopen honderd jaar overtreffen, met ernstige en langdurige gevolgen voor mensen, bedrijven en regeringen', zegt Laurence Boone, hoofdeconoom van de OESO.Als de pandemie bedwongen wordt, herstelt de wereldwijde economie zich volgens OESO in 2021 met een groei van 5,2 procent. Maar als er een tweede golf op de wereld afkomt, dan dreigt die recessie uit te diepen tot 7,6 procent. De prognoses van de OESO zijn veel somberder dan de voorspellingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in april heeft gepubliceerd. Het IMF houdt volgens die recente prognoses voor dit jaar rekening met een wereldwijde krimp van 3 procent, gevolgd door een groei van 5,8 procent in 2021.Volgens de OESO snijdt de recessie dit jaar minder diep in de VS dan in de eurozone, met een terugval van respectievelijk 7,3 procent en 9,1 procent. Verwacht wordt dat er in 2021 een groei volgt van 4,1 procent in de VS en 6,5 procent in de eurozone.Het Verenigd Koninkrijk krijgt het volgens de OESO het hardst te verduren door de coronacrisis, met een verwachte krimp van 11,5 procent dit jaar en een groei van 9 procent in 2021.Voor ons land houdt de OESO voor dit jaar rekening met een terugval van het bbp met 8,9 procent. In het geval van een tweede golf vreest de OESO voor een terugval met 11,2 procent.