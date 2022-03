De oorlog in Oekraïne zal de Belgische economie minder hard treffen dan de coronapandemie, denkt Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land. "Twee jaar geleden gingen heel wat activiteiten gewoon op slot, nu heerst er vooral veel onzekerheid."

BNP Paribas Fortis heeft een prima jaar achter de rug. De bank maakte vorig jaar 2,6 miljard euro winst, het hoogste cijfer sinds Max Jadot in 2011 aantrad als CEO. De bank profiteerde onder andere van het sterke herstel van de Europese economie. Maar wat gaat 2022 brengen?

MAX JADOT. 'Ik wil toch beklemtonen dat dit een groot menselijke drama is, dat niemand onberoerd laat. Geopolitiek worden de kaarten na 30 jaar stabiliteit in Europa herschud. En ook economisch is het een zware schok. De stijgende energieprijzen treffen vooral de zwakkeren en de gezinnen. Wij denken dat het conflict de Belgische economie 1 procent groei zal kosten. Dat betekent dat in onze prognose dat de economie in 2022 nog met 2,5 procent zal groeien, in plaats van de verwachte 3,5 procent."JADOT. "Het vertrekpunt is goed. De Europese economie heeft in 2021 goed gepresteerd. Onze bedrijven hebben weerbaarheid getoond tijdens de coronacrisis en ze hebben vorig jaar mooie winsten geboekt. Er wordt veel geëxporteerd en geïnvesteerd. De werkgelegenheid is hoog. Dat zorgt ervoor dat ik niet zo pessimistisch ben. Al moeten we rekening houden met enkele downsize risks die de groei kunnen aantasten."JADOT. "De verstoring van de toeleveringsketen is er één. Daarvan zien we al effecten in de auto- en vliegtuigindustrie, die dreigen zonder onderdelen te vallen. Maar ik maak me vooral zorgen over de hoge energieprijzen. Als die prijzen langere tijd hoog blijven, zullen onze industriële bedrijven moeten ingrijpen. En de grote onbekende is de impact op het consumentenvertrouwen. Hoe zullen de gezinnen omgaan met de hoge olie-, gas- en elektriciteitsfactuur?"JADOT. "Jazeker. Het is duidelijk dat Europa de komende jaren fors zal investeren in sectoren als defensie, energie, gezondheid, transport, IT, infrastructuur... Dat biedt kansen voor bedrijven. En politiek komt Europa hier sterker uit. We lijken van een verdeeld Europa te evolueren naar een eendrachtig en verenigd Europa. Daardoor worden zaken mogelijk zoals de uitgifte van Europese schuldbewijzen."JADOT. "Vergelijken is moeilijk. Elke crisis is anders. In maart 2020 vielen door corona hele economische sectoren in ons land volledig stil. Er zijn toen nood- en steunmaatregelen ingevoerd, zoals de moratoria op de afbetaling van kredieten, en die hebben hun waarde bewezen. In dat stadium zitten we momenteel niet. Er heerst vooral veel onzekerheid over hoe het conflict tussen Rusland en Oekraïne zich zal ontwikkelen. Hoe dan ook zullen we als bank de bedrijven en gezinnen blijven ondersteunen, zoals we dit altijd gedaan hebben."JADOT. "Macro-economisch verwachten we dat de impact beperkt zal zijn. Maar micro-economisch zullen er altijd bedrijven en sectoren zijn die hard getroffen worden. Denk maar aan ondernemingen die afhankelijk zijn van grondstoffen uit Oekraïne of Rusland. Links of rechts zullen er klappen vallen. Daar kun je een parallel trekken met de coronacrisis. Specifieke sectoren, zoals de horeca en de cultuursector, werden zwaarder en langer getroffen dan andere."