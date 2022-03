BNP Paribas Fortis schrapt tegen 2025 nog eens 165 van zijn 385 kantoren. Voor gewone bankzaken zullen de klanten terechtkunnen in de 660 postkantoren van bpost. Dat is een gevolg van de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis.

Vele jaren was bpost bank (de vroegere Bank van de Post) een 50/50 jointventure van bpost en BNP Paribas Fortis. Het businessmodel, gestoeld op de investering van spaargeld in overheidsobligaties, was echter niet opgewassen tegen de rentedalingen van de voorbije jaren. Beide partijen zochten al een tijdje naar een oplossing. Ze kwamen uiteindelijk overeen dat BNP Paribas Fortis het belang van bpost zou overnemen. Die deal werd in januari afgerond.

Nu worden de gevolgen van de operatie duidelijk. BNP Paribas Fortis zal bpost bank op 1 januari 2024 volledig opslorpen. Dat betekent onder andere de overname van circa 300 personeelsleden uit de backoffice van de bank. De naam bpost bank verdwijnt en de 600.000 klanten van bpost bank worden klant van BNP Paribas Fortis.

"Klanten van BNP Paribas Fortis zullen vanaf 2024 voor financiële basisdiensten ook terechtkunnen in de postkantoren", zegt Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis. Dat zijn er momenteel 657, verspreid over het hele land. De keerzijde van de medaille is dat BNP Paribas Fortis het mes zet in zijn eigen netwerk. Van de huidige 385 agentschappen zullen er tegen 2025 nog maar 220 overblijven

De kantoren van BNP Paribas Fortis zullen bovendien enkel nog toegankelijk zijn op afspraak. Het worden grotere kantoren, met meer gespecialiseerde bankiers, en voor klanten die advies willen over beleggingen of kredieten. Voor gewone bankzaken wil de bank haar klanten digitaal bedienen of fysiek via de postkantoren.

Geen apart loket

CEO Max Jadot beklemtoont dat de klanten van BNP Paribas Fortis vanaf 2024 zo'n 880 kantoren ter beschikking zullen hebben. Dat zou het grootste bankkantorennet van België zijn.

De grote vraag is echter welk kwaliteitsniveau de bancaire dienstverlening in de postkantoren haalt. Ze zal immers gebeuren door loketmedewerkers en adviseurs in dienst van bpost, zoals nu al het geval is. Het ziet er ook niet naar uit dat er een apart bankloket in de postkantoren komt. De bankklanten zullen dus moeten aanschuiven tussen mensen die postzegels komen aankopen of een pakje ophalen.

De commerciële overeenkomst tussen de twee partijen bepaalt dat BNP Paribas Fortis aan bpost een commissie betaalt voor het gebruik van de kantoren en de inzet van het personeel. Bpost hoopt op die manier nieuwe inkomsten aan te boren en zijn personeelsefficiëntie te verhogen. Tegelijk is het bedrijf verlost van de kapitaalverplichtingen en de risico's verbonden aan een bankbalans. Voor BNP Paribas Fortis zit de winst erin dat het zijn eigen netwerk kan afslanken, terwijl de vastgoed- en personeelskosten voor de postkantoren voor rekening van bpost zijn.

Winst vloeit volledig naar Frankrijk

2021 was een prima jaar voor BNP Paribas Fortis. De bank boekte een winst van 2,6 miljard euro. Daarvan was bijna anderhalf miljard afkomstig van de activiteiten in België, de rest van banken in het buitenland en gespecialiseerde entiteiten zoals het leasingbedrijf Arval. Opmerkelijk is dat BNP Paribas Fortis zijn winst van 2,6 miljard euro volledig uitkeert aan de aandeelhouder, de Franse groep BNP Paribas.

Volgens Jadot is dit mogelijk omdat BNP Paribas Fortis zeer sterk gekapitaliseerd is. Zelfs na de dividenduitkering staat de kernkapitaalratio (CET1) op 18 procent. Dat is bij de hoogste onder de Belgische banken.

"Er is geen reden om het geld in België op te potten", zegt Jadot. "Het is logisch dat het op een gegeven moment terug naar de aandeelhouder vloeit. In 2020 kreeg BNP Paribas niets. Vorig jaar hebben we 50 procent van de winst uitgekeerd en dit jaar 100 procent. Over drie jaar bekeken zitten we aan een gemiddelde pay-outratio van 50 procent. Dat is zeker niet bovengemiddeld."

