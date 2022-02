Oekraïne is de graanschuur van Europa. De Vlaming Tom Van Goey heeft er een boerderij van 3000 hectare. Maar hij gaat terug naar België, voor even toch.

In Cherkasy, op twee uur rijden ten zuiden van Kiev, heeft Tom Van Goey een boerderij van 3000 hectare. "Niet klein, maar ook niet groot naar Oekraïense normen." Hij teelt er tarwe, mais, aardappelen, zonnebloemen en koolzaad. Maar nu even niet. Als we hem aan de lijn krijgen, staan hij en zijn echtgenote in één van de vele files op weg naar het buitenland. "We proberen de grens over te geraken, op weg naar België," vertelt Van Goey. "Maar het gaat traag. Het verkeer in het westen van Oekraïne zit goed vast. Wij hebben vijf uur gedaan over 80 kilometer. Er zijn veel controleposten, met zandzakken en betonblokken. Zoveel wordt er niet gecontroleerd. Misschien moeten de controleposten files vermijden verderop aan de grens. Of moeten ze de opmars van de Russen hinderen."Dienen de controleposten niet om te vermijden dat jonge, weerbare mannen het land verlaten? "Oekraïense mannen van 18 tot 60 jaar mogen het land niet verlaten. Maar dat doen Oekraïense mannen ook niet. Ze zijn te trots om hun land te ontvluchten. Ik moet wel bekennen dat ik rond mij heen vele Oekraïense mannen achter het stuur zie zitten."Van Goey wil in België de toestand in Oekraïne opvolgen. "Misschien rijden we volgende week al terug naar Cherkasy. Het hangt van het verloop van de gebeurtenissen af. Tot nog toe heeft de boerderij geen last gehad van gevechten of bombardementen, al is deze morgen in de buurt wel een Russisch vliegtuig neergehaald."De boerderij van Van Goey telt 90 werknemers. "Zij werken gewoon door, omdat ze hun land willen ondersteunen. Oekraïners zijn een trots volk. Wat nu gebeurt, zullen ze niet zomaar over zich heen laten komen. Vijf werknemers zijn onder de wapens geroepen. Als dat nodig is, zal de rest ook onder de wapens gaan."In deze tijd van het jaar is er niet veel te doen op de boerderij, een meevaller, aldus Van Goey. "We wachten op de lente. Die komt over zowat anderhalve maand. Dan zal het grote werk beginnen. In de winter is er tijd voor het onderhoud van de landbouwmachines en de verkoop van de oogst. Die verkoop is gelukkig niet stilgevallen."Twintig jaar geleden startte de vader van Van Goey de boerderij in Cherkasy op. Zoon Tom nam in 2014 de teugels over. Hij verblijft er niet voltijds. "De helft van mijn tijd ben ik in België om mijn vader te helpen, die belangen heeft in een aantal logistieke bedrijven."Komt Oekraïne onder het bewind van Russisch president Vladimir Poetin, dan hoopt Van Goey op een doorstart van het economisch leven, en dus ook van de boerderij in Cherkasy. "Het zou niet slim zijn van Poetin om de Oekraïense infrastructuur te vernietigen. Hij heeft de Oekraïners tegen zich. Hij heeft sowieso verloren. Als hij ook nog de infrastructuur zou vernietigen, heeft hij voor de volgende 100 jaar de Oekraïners tegen zich."