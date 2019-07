De herstructurering van het zinkbedrijf Nyrstar is volledig afgerond. Er werd een nieuwe Britse vennootschap opgericht (NN2 NewCo) waarin alle activa van het zinkbedrijf zijn ondergebracht en waarvan meerderheidsaandeelhouder Trafigura na een kapitaalinjectie 98 procent controleert.

De kleine aandeelhouders van Nyrstar controleren nog slechts 2 procent. Trafigura duidt ook Daniel Vanin aan als CEO voor de operationele activiteiten. De huidige CEO van Nyrstar, Hilmar Rode, blijft die post bekleden maar leidt dus een lege doos.

'Rode blijft op post omdat hij het bedrijf moet vertegenwoordigen op de volgende aandeelhoudersvergadering van Nyrstar', zegt woordvoerder Anthony Simms. Wat hij nadien gaat doen, is 'nog niet beslist'. Voorzitter Martyn Konig zei einde juni - op de jongste algemene vergadering van Nyrstar - dat Rode zou worden vervangen, maar die aankondiging werd een dag later herroepen. 'Er was nog geen beslissing genomen', luidde het toen.

De Italiaan Daniel Vanin, die chief operating officer was bij Trafigura, krijgt de leiding over de operationele activiteiten van Nyrstar. De machtsgreep van Trafigura is daarmee compleet. Het gaat onder meer om de fabrieken in Balen, Budel (Nederland) en een smelterij in Port Pirie (Australië). De hoofdzetel van Nyrstar wordt de volgende maanden verhuisd van het Zwitserse Zürich naar Budel. Het getroffen personeel in Zürich is van de plannen op de hoogte gebracht. Voor de fabriek in Balen wijzigt er voorlopig niets, valt te horen in vakbondskringen. 'Er is naar aanleiding van het afronden van de herstructurering vandaag ook geen bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen', bevestigt Hans Vaneerdewegh (ABVV).

De constructie met de NewCo werd eerder dit jaar onderhandeld, om Nyrstar te bevrijden van zijn zware schuldenlast. Zoniet dreigde het zinkbedrijf over de kop te gaan. 'De nieuwe structuur is nu definitief', klinkt het woensdag.

Intussen is de jaarrekening van Nyrstar nv nog altijd niet goedgekeurd, omdat het wachten is op het verslag van de bedrijfsrevisor. Pas als dat verslag er is, kan een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden georganiseerd. Woordvoerder Simms bevestigt 'dat er intensieve gesprekken gevoerd worden met Deloitte, die men hoopt zo snel mogelijk af te ronden'.