Sipef verwacht forse groei in 2025

De Belgische plantagegroep Sipef sloot een tegenvallend productiejaar 2024 toch in schoonheid af.

De Belgische plantagegroep Sipef sloot een tegenvallend productiejaar 2024 toch in schoonheid af. De productie verbeterde in het vierde kwartaal. In Indonesië steeg de productie van palmvruchten met 8,9 procent tegenover het vierde kwartaal van 2023 tot 304.195 ton (inclusief 19.661 ton ingekocht bij derden). Vooral de jonge eigen gewassen in Zuid-Sumatra groeiden sterk met 49,5 procent tot 87.302 ton. In Noord-Sumatra bleven de oogsten ondermaats door de gevolgen van de droogte in 2023. Doordat meer vruchten in de eigen molens werden verwerkt, steeg de kwartaalproductie met 11 procent tot 68.260 ton. Op jaarbasis is er een toename met 1,5 procent tot 248.043 ton.

In Papoea-Nieuw-Guinea belemmerden de gevolgen van de vulkaanuitbarsting in november 2023 de productie. In het vierde kwartaal zakte de productie van eigen vruchten met 30 procent tegenover het vierde kwartaal van 2023, tot 62.062 ton. De aanzienlijke inkoop bij derden daalde beperkter (-15,8% tot 52.456 ton), waardoor de palmolieproductie met 24,9 procent terugviel tot 27.642 ton. Op jaarbasis was er een daling met 22,1 procent tot 114.362 ton.

Op groepsniveau verminderde de productie in het vierde kwartaal met 2,5 procent tot 95.902 ton en op jaarbasis met 7,4 procent tot 362.404 ton. Dankzij een sterk jaarslot steeg de gemiddelde verkoopsprijs op jaarbasis met 4,5 procent tot 867 dollar per ton. Inclusief de 32,6 procent hogere omzet uit het bananensegment (42,9 miljoen dollar) bleef de groepsomzet stabiel op 443,8 miljoen dollar. De recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) zakte van 72,7 miljoen tot 71,9 miljoen dollar. Dat was beter dan de vooropgestelde vork van 60 à 70 miljoen dollar en de gemiddelde analistenverwachting van 64 miljoen. Minder goed nieuws is de melding dat de koper van de resterende theeactiviteiten de overeenkomst uit 2021 wil opzeggen. Sipef boekte voorzichtigheidshalve 6,4 miljoen dollar af (de helft van de resterende boekwaarde).

Op basis van het dividendbeleid – de uitkering van 30 procent van de recurrente nettowinst – zal Sipef op 2 juli een ongewijzigd brutodividend van 2 euro per aandeel uitkeren (brutorendement van 3,4%).

De vooruitzichten voor 2025 zijn prima. In Indonesië verwacht Sipef een palmolieproductie rond 300.000 ton, een toename met 21 procent tegenover 2024. Daar is ruimte voor door de betere klimatologische omstandigheden, de natuurlijke groei in Zuid-Sumatra en productieverbeteringen. In Papoea-Nieuw-Guinea wordt een productiestijging van minstens 130.000 ton verwacht (+14% tegenover 2023). Op groepsniveau geeft dat een verwachte toename van minstens 430.000 ton (+18,7%), ruim boven het vorige record van 403.297 ton in 2022.

De waardering van Sipef tegen nauwelijks 8.000 dollar per beplante hectare blijft goedkoop.

De forse palmolieprijshausse van eind vorig jaar is bekoeld naar een nog altijd aantrekkelijk prijsniveau. Goede sojaoogsten in Latijns-Amerika en onzekerheid over mogelijke importtarieven kunnen tegenwind veroorzaken, maar de vraag- en aanbodsituatie blijft gunstig, deels door de gunstige biodieselpolitiek in Indonesië. Tot nu verkocht Sipef 24 procent van de verwachte jaarproductie voor gemiddeld 1.051 dollar per ton, waarvan 7 procent van de Indonesische productie voor 861 dollar per ton en 62 procent van de productie in Papoea-Nieuw-Guinea voor 1.098 dollar per ton. Vorig jaar was op hetzelfde moment 19 procent van de verwachte productie verkocht tegen 867 dollar per ton. In combinatie met min of meer stabiele kosten rekent Sipef op een hoger nettoresultaat.

De groep zal ruim 100 miljoen dollar investeren, waarvan minstens 9 miljoen in de vorig jaar gestarte strategische omschakeling naar de productie van palmolie met een laag verontreinigingsgehalte. De beperkte nettoschuld (18,1 miljoen dollar eind 2024) zou stabiel blijven.

Het aandeel reageerde positief op de goede jaarcijfers en de sterke vooruitzichten voor 2025. De waardering tegen nauwelijks 8.000 dollar per beplante hectare blijft goedkoop. Het aandeel bleef de voorbije maanden onterecht achter op sectorgenoten zoals MP Evans en Anglo Eastern Plantations en is koopwaardig (rating 1B).



: koopwaardiggemiddeld: 1B58,8 euroSIP BBBE0003898187Euronext Brussel622,1 miljoen euro9,5+18%+3%3,4%