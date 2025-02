De aandelen van Alibaba, Xiaomi en BYD zijn in een maand tijd met meer dan 30 procent gestegen. Die groei wordt gedreven door de toenemende Chinese consumptie, de succesvolle ontwikkeling van artificiële intelligentie en de handelsoorlogen die de Verenigde Staten de afgelopen periode zijn gestart.

De Chinese technologiesector beleeft een sterke opleving. Dat blijkt uit een groei van meer dan 20 procent van de Hang Seng Tech-index in de afgelopen maand. De index bundelt de grootste dertig technologieaandelen uit Hongkong. De grootste winnaars zijn: Alibaba (+46%), Xiaomi (+34%), BYD (+30%), Pinduoduo (+22%), JD.com (+21%) en Baidu (+17%).

De prestaties van Chinese techbedrijven overtreffen ruimschoots de stijging met 4,4 procent van de Nasdaq 100 en de daling met 0,5 procent van de Amerikaanse Magnificent Seven-techbedrijven in dezelfde periode. Hoe komt dat?

1. De Chinese consument schiet wakker

Traditioneel schenkt de Chinese overheid weinig aandacht aan de binnenlandse consumptie en ligt de focus vooral op export. De afgelopen maanden is dat beleid gewijzigd, met als doel de economie dit jaar met 5 procent te laten groeien. Er zijn al tal van premies ingevoerd om de Chinese consumptie te stimuleren, zoals de aankoop van techproducten als smartphones en tablets.

“Het Chinese Nieuwjaar was een bijzonder goede koopperiode en er zijn massaal veel verplaatsingen gemaakt”, zegt Pascal Coppens, China-kenner van Nexxworks. “De eerste reactie op de consumptiepremies was nog vrij lauw, maar China heeft benadrukt dat het stimuleren van de binnenlandse vraag een langetermijnstrategie is.” Dat speelt in het voordeel van Chinese techbedrijven zoals Alibaba, JD.com en Pinduoduo, die ook betaaloplossingen en e-commerce aanbieden.

2. Het belang van DeepSeek

De Chinees geeft niet alleen geld uit, maar belegt ook opnieuw. Volgens gegevens van Financial Times lag de gemiddelde dagelijkse handelsomzet op de beurs van Hongkong in februari twee derde hoger dan in januari en drie keer hoger in vergelijking met februari 2024.

“Chinezen zijn fervente spaarders, maar de afgelopen jaren hebben ze nog meer geld opgepot, omdat ze sinds de vastgoedcrisis veel minder in vastgoed investeren. Chinese bedrijven zijn niet zo transparant als westerse bedrijven, waardoor beleggen altijd met argwaan werd bekeken. Gebeurtenissen zoals de heropleving van Huawei en DeepSeek, dat met beperkte middelen een performante chatbot heeft ontwikkeld, herstellen het vertrouwen in Chinese bedrijven. Dat maakt de beurs – en met name Chinese tech – weer een aantrekkelijke investering.”

DeepSeek heeft Chinese AI geloofwaardig gemaakt, aldus Coppens. “Chinese bedrijven kunnen niet concurreren met de kapitaalrondes van Amerikaanse start-ups. Ze beschikken ook niet over de krachtigste chips, maar DeepSeek heeft aangetoond dat dat niet nodig is. Plots brengen tal van techbedrijven hun model naar buiten. Technologie die al jarenlang wordt ontwikkeld, maar nu in de schijnwerpers staat. Chinese techbedrijven zoeken volop naar internationale samenwerkingen.”

‘De Verenigde Staten die handelsrelaties gebruiken als geopolitiek chantagemiddel, laten China toe om zich zowaar tot kampioen van eerlijke handelsregels te kronen’ Marc De Vos, professor UGent

Een voorbeeld is Alibaba, dat woensdag op de beurs meer dan 6 procent won nadat Chinese media hadden gemeld dat het bedrijf met Apple zal samenwerken om AI-functies van de iPhone, Apple Intelligence, in China te implementeren. “Alibaba is al jarenlang ondergewaardeerd sinds medeoprichter en CEO Jack Ma in 2021 opstapte. Het bedrijf heeft 80 procent van de Chinese cloudmarkt in handen en zijn chatbot evenaart de prestaties van DeepSeek”, benadrukt Pascal Coppens.

3. De handelsoorlog maakt weinig indruk

China en de Verenigde Staten raken opnieuw verder verwikkeld in een handelsoorlog. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de bestaande importtarieven op Chinese goederen met 10 procent verhoogd. Goedkope Chinese pakketten worden nu onderworpen aan douanetarieven. China heeft gereageerd met een heffing van 15 procent op vloeibaar aardgas (lng) en een tarief van 10 procent op ruwe olie, landbouwmachines en auto’s.

Zowel in China als in de VS zullen de gevolgen van de extra tarieven voelbaar zijn, maar Coppens verwacht dat de schade voor de Chinese economie beperkt blijft. “China is beter voorbereid dan tijdens de handelsoorlog in 2018. De Chinese export is nu veel minder afhankelijk van de Verenigde Staten.” Volgens gegevens van Reuters waren de VS in 2018 nog de bestemming voor 18 procent van de Chinese exportgoederen. In 2022 zakte dat aandeel naar 14,8 procent.

‘China leunt al sterk op zijn eigen technologieproducten en -diensten, en dat zal alleen maar toenemen’ Pascal Coppens, Nexxworks

De gevolgen voor Chinese techbedrijven blijven beperkt, en dat verklaart de groei van de aandelenkoers in de periode waarin de handelstarieven werden aangekondigd. “China leunt al sterk op zijn eigen technologieproducten en -diensten, en dat zal alleen maar toenemen”, voorspelt Coppens. “De tarieven dwingen Chinese bedrijven te innoveren. Daarnaast bieden de handelstarieven die de VS wereldwijd uitrollen China een kans zich internationaal te profileren als alternatief.”

Dat denkt ook Trends-columnist en professor Marc De Vos. “‘Make America Great Again’ heeft in de praktijk perverse effecten die China op het wereldtoneel groter kunnen maken, en Amerika kleiner. De Verenigde Staten die zich internationaal terugtrekken als partner in ontwikkelingssamenwerking en het gezondheidsbeleid, scheppen een vacuüm waarin China kan stappen. De Verenigde Staten die handelsrelaties gebruiken als geopolitiek chantagemiddel, laten China toe om zich zowaar tot kampioen van eerlijke handelsregels te kronen.”

“Is Donald Trump een Chinese undercoveragent?”, is de satirische vraag die Marc De Vos stelt in zijn recente column op Trends.