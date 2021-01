De Duitse regering heeft zondag gedreigd met gerechtelijke stappen tegen farmabedrijven die 'hun verplichtingen voor levering van vaccins aan Europa niet nakomen'. De spanningen lopen op rond de vertraging in de leveringen bij het Britse AstraZeneca.

'Als blijkt dat bedrijven hun verplichtingen niet nagekomen zijn, moeten we beslissen over te gaan tot gerechtelijke stappen', aldus de Duitse minister van Economie Peter Altmaier in een interview met de krant Die Welt. 'Geen enkel bedrijf mag een ander land bevoordelen boven de EU.'

De toon tussen Europese leiders en het Britse farmabedrijf AstraZeneca is de voorbije weken harder geworden, nu het bedrijf vertraging opgelopen heeft met de leveringen van zijn coronavaccin. AstraZeneca zegt maar een kwart van de aanvankelijk aan de EU beloofde dosissen te kunnen leveren tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Als reden haalt het 'lagere rendementen' aan in een Europese fabriek.

De Europese Unie beschuldigt AstraZeneca er evenwel impliciet van om Groot-Brittannië bevoordeeld te hebben bij de levering van zijn vaccins, ten nadele van de contractuele verplichtingen met Europa. De Europese Unie reageerde al door vrijdag een controlemechanisme in te voeren voor de export van vaccins die geproduceerd zijn op zijn grondgebied.

Het vaccin van AstraZeneca kreeg vrijdag in Europa officieel groen licht. Het is het derde coronavaccin dat in Europa goedgekeurd werd, na die van Pfizer/BioNTech en Moderna.

'Als blijkt dat bedrijven hun verplichtingen niet nagekomen zijn, moeten we beslissen over te gaan tot gerechtelijke stappen', aldus de Duitse minister van Economie Peter Altmaier in een interview met de krant Die Welt. 'Geen enkel bedrijf mag een ander land bevoordelen boven de EU.' De toon tussen Europese leiders en het Britse farmabedrijf AstraZeneca is de voorbije weken harder geworden, nu het bedrijf vertraging opgelopen heeft met de leveringen van zijn coronavaccin. AstraZeneca zegt maar een kwart van de aanvankelijk aan de EU beloofde dosissen te kunnen leveren tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Als reden haalt het 'lagere rendementen' aan in een Europese fabriek. De Europese Unie beschuldigt AstraZeneca er evenwel impliciet van om Groot-Brittannië bevoordeeld te hebben bij de levering van zijn vaccins, ten nadele van de contractuele verplichtingen met Europa. De Europese Unie reageerde al door vrijdag een controlemechanisme in te voeren voor de export van vaccins die geproduceerd zijn op zijn grondgebied. Het vaccin van AstraZeneca kreeg vrijdag in Europa officieel groen licht. Het is het derde coronavaccin dat in Europa goedgekeurd werd, na die van Pfizer/BioNTech en Moderna.