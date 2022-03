Westerse bedrijven keren in recordtempo Rusland de rug toe.

De Zweedse meubelgigant IKEA pauzeert het merendeel van zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland. Drie fabrieken en zeventien winkels gaan er dicht. Dat treft 15.000 werknemers.

Het Duitse Volkswagen schort zijn productie in Rusland op, net als de export van voertuigen naar Rusland.

De Zweedse modeketen H&M Group heeft de verkopen in Rusland stopgezet. Zowel de fysieke als de onlinewinkels zijn gesloten. Ook de Spaanse kledingketen Inditex doet dat.

De Amerikaanse sportkledingfabrikant Nike heeft al zijn winkels in Rusland gesloten. Ook de webshop is er dicht. Nike heeft 100 winkels in Rusland.

LVMH, het Franse bedrijf boven onder meer de luxemerken Louis Vuitton, Dior en Givenchy, sluit zijn Russische boetieks. De luxebedrijven Hermès, Kering en Chanel kondigen gelijkaardige sluitingen aan.

De Amerikaanse techreus Google en zijn dochterbedrijf YouTube verkopen geen advertenties meer in Rusland.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple stopt met de verkoop van al zijn producten in Rusland. Ook het Zuid-Koreaanse Samsung doet dat.

Het Deense speelgoedbedrijf Lego is gestopt met leveringen aan Rusland. Lego heeft 81 winkels in het land.

De Britse drankenmaker Diageo, met merken als Johnny Walker en Guinness, stopt niet alleen met het leveren van drank aan Rusland, maar ook aan Oekraïne.

De Amerikaanse betaalbedrijven Visa en Mastercard schorten hun Russische operaties op. Russen kunnen de diensten niet meer gebruiken in het buitenland, wel nog in eigen land. Ook de betaaldienst PayPal biedt zijn diensten niet meer aan in Rusland.

De oliereus British Petroleum (BP) kondigde aan zijn belang van 20 procent in het Russische staatsoliebedrijf Rosneft te dumpen.

Ook dat andere Britse oliebedrijf, Shell, had bekendgemaakt alle zakelijke banden met Rusland te verbreken, maar kocht vorige week toch nog een goedkope lading olie uit het land, onthulde The Wall Street Journal.

Het Russische olieconcern Lukoil heeft opgeroepen de oorlog in Oekraïne snel te beëindigen. Lukoil is het eerste grote Russische bedrijf dat zich durft te kanten tegen de invasie van Oekraïne.

De Brits-Aziatische bank HSBC bouwt haar relaties met heel wat Russische banken af.

De Amerikaanse pakjesreuzen FedEx en UPS zetten de leveringen aan Rusland en Oekraïne stop.

De consultancybedrijven KPMG, PwC en EY hebben hun banden met Rusland verbroken.

De Belgische bakkerijgroep La Lorraine legt de bouw van een fabriek in Rusland stil en haalde al haar werknemers terug naar België.

Het Belgische chemiebedrijf Solvay en de vloerproducent Unilin houden hun fabrieken in Rusland wel open, maar schorten nieuwe investeringen op.

