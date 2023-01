De defensiebedrijven moeten hun productie fors opdrijven, niet alleen om Oekraïne van de beloofde munitie en wapens te voorzien, maar ook om de voorraden van de nationale legers weer op peil te krijgen. Trends vroeg de mening van luitenant-generaal Frédéric Goetynck, directeur-generaal material resources bij Defensie.



GOETYNCK. "Niet eenvoudig, want de regeringen hebben de voorbije jaren weinig geïnvesteerd in munitie. Dat was ook zeer duur. Eén raket kost gemakkelijk 1 tot 2 miljoen euro. Kleinere munitie heeft bovendien een vervaldatum. Dat was ook een reden waarom regeringen weinig haast hadden om daarin te investeren. In die tijd was de kans op conflicten een stuk kleiner dan nu. Dus rees de vraag of je geld moest steken in iets dat je na verloop van tijd toch moet weggooien. De stocks waren zeer klein. België moet 7 miljard euro investeren om onze wapen- en munitiestocks op te trekken naar de NAVO-normen van voor er sprake was van een conflict in Oekraïne.GOETYNCK. "We zien dat de stocks met een laag niveau na een kort intensief conflict opgebruikt dreigen te raken. Dus moet er geproduceerd worden om die voorraad nog een paar keer te verhogen. We hebben daar nood aan, ook al hopen we die nooit te moeten gebruiken. Dat geldt niet enkel voor België maar ook voor andere landen."Alleen is de industriële capaciteit niet klaar om die stocks op korte tijd op niveau te brengen. Ik ben ook National Armament Director, dat is eigenlijk de contactpersoon tussen de industrie en het leger. Dus hoor ik de bezorgdheden bij de defensiebedrijven. De regeringen legden in vredestijd de nadruk op produceren 'just as needed'. Nu is de vraag veel groter en dus moeten defensiebedrijven hun capaciteit maal vervijfvoudigen, maar dat duurt minstens drie jaar. Nieuwe lijnen bouwen, weer met stocks werken en mensen aanwerven is de boodschap."GOETYNCK. "Kijk, we leven in een mooie periode, want de vorige en deze regering hebben een strategische visie gevolgd met een STAR-plan om meer te investeren in defensie. We kunnen de vernieuwing van al onze capaciteiten concreet plannen en uitrollen. Met de investeringen van om en bij twee keer 10 miljard euro gespreid over tien jaar kunnen we ons patrimonium aan wapensystemen volledig transformeren en toekomstgericht maken. We zijn begonnen met grote wapensystemen zoals gevechtsvliegtuigen, -schepen en gepantserde voertuigen en nu komt er een cyber-command bij. Plus daarnaast investeringen in betere communicatie via satellieten. De nieuwe wapensystemen zijn grote stofzuigers van data. In de toekomstige conflicten en in Oekraïne is communicatie van cruciaal belang. Wie tijdig over kritische info beschikt, die wint. Neem het voorbeeld van de Russische soldaten die door het gebruik van een klassieke gsm direct een doelwit werden omdat ze direct gedetecteerd werden door moderne systemen."Want men heeft nu de indruk dat wat daar gebeurt een kopie is van de wereldoorlogen. Met iedereen in de modder, vechten met zware artillerie en dat is het. Verre van. Het wordt duidelijk dat de hoogtechnologische systemen het verschil zullen maken."