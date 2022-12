Voor onder de kerstboom of voor aan een zwembad in warmere oorden? Uit onze boekentips van het jaar distilleerden we voor u deze shortlist van niet te missen lectuur.

Traitor King (Andrew Lownie)

Over het leven van de afgetreden Britse koning Edward VIII na 1936. Andrew Lownie vertelt wat er na de troonsafstand met Edward (en zijn Amerikaanse vrouw Wallis Simpson) is gebeurd. In ballingschap zoekend naar geld, veel geld. En erkenning. Tijdens de oorlog een vriend van de Duitsers en tot zijn dood, begin jaren 70, hinderlijk voor de dit jaar overleden Queen Elizabeth.

Lees hier de volledige recensie

Het bewaren waard. Wandelen door een conservatisme langs 21 misverstanden (Frank Judo)

Conservatisme wordt te pas en te onpas gebruikt. Het begrip is een geuzennaam geworden. Alleen is het de vraag of dat zelfverklaarde conservatisme ook als voortzetting kan gelden van het historische conservatisme. Sommigen krijgen het etiket en zijn het niet. Anderen gruwen van het woord en zijn het toch.

Lees hier de volledige recensie

Dubbelman (Bert Govaerts)

Biografie over het leven van Marnix Gijsen (pseudoniem van Jan-Albert Goris): radioman, ambtenaar, schrijver en diplomaat. En de man die Vlaanderen de Verenigde Staten leerde kennen. Van 1946 tot 1964 maakte hij een populair radioprogramma, De stem uit Amerika.

Lees hier de volledige recensie

Een Duitse Zomer (Rolf Bos)

Over de gijzeling van de Israelische atleten door een Palestijns commando, met dodelijke afloop, tijdens de Olympische Spelen van 1972, dit jaar 50 jaar geleden. Een verhaal aan de hand van het verleden van de meeste betrokkenen.

Lees hier de volledige recensie

We don't know ourselves. A Personal History Of Ireland Since 1958 (Fintan O'Toole)

Over de opkomst, modernisering en ondergang van de Keltische Tijger. Hoe Ierland van een arm en streng katholiek land een quasi Europees belastingparadijs voor bedrijven werd, tot de bubbel met de financiele crisis van 2008-2009 uiteenspatte.

Lees hier de volledige recensie

Over het leven van de afgetreden Britse koning Edward VIII na 1936. Andrew Lownie vertelt wat er na de troonsafstand met Edward (en zijn Amerikaanse vrouw Wallis Simpson) is gebeurd. In ballingschap zoekend naar geld, veel geld. En erkenning. Tijdens de oorlog een vriend van de Duitsers en tot zijn dood, begin jaren 70, hinderlijk voor de dit jaar overleden Queen Elizabeth.Lees hier de volledige recensieConservatisme wordt te pas en te onpas gebruikt. Het begrip is een geuzennaam geworden. Alleen is het de vraag of dat zelfverklaarde conservatisme ook als voortzetting kan gelden van het historische conservatisme. Sommigen krijgen het etiket en zijn het niet. Anderen gruwen van het woord en zijn het toch.Lees hier de volledige recensieBiografie over het leven van Marnix Gijsen (pseudoniem van Jan-Albert Goris): radioman, ambtenaar, schrijver en diplomaat. En de man die Vlaanderen de Verenigde Staten leerde kennen. Van 1946 tot 1964 maakte hij een populair radioprogramma, De stem uit Amerika.Lees hier de volledige recensieOver de gijzeling van de Israelische atleten door een Palestijns commando, met dodelijke afloop, tijdens de Olympische Spelen van 1972, dit jaar 50 jaar geleden. Een verhaal aan de hand van het verleden van de meeste betrokkenen.Lees hier de volledige recensieOver de opkomst, modernisering en ondergang van de Keltische Tijger. Hoe Ierland van een arm en streng katholiek land een quasi Europees belastingparadijs voor bedrijven werd, tot de bubbel met de financiele crisis van 2008-2009 uiteenspatte.Lees hier de volledige recensie