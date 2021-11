Chris Peeters, CEO van hoogspanningsnetbeheerder Elia Group, is de vierde genomineerde voor de Trends Manager van het Jaar.

Chris Peeters leidt Elia Group, het bedrijf dat in België en het voormalige Oost-Duitsland het hoogspanningsnet beheert. "Het technische vernuft was hier altijd al, maar we hebben de context veranderd."

De mens

Chris Peeters (55) studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan als onafhankelijk bouwingenieur, leidde vier jaar lang zijn staalbedrijf Altro Steel en werkte twee jaar als verkoop- en technisch directeur bij Hoogovens Aluminium. Na veertien jaar als partner bij het consultancybureau McKinsey werd hij in 2012 directeur businessconsultancy bij de onderaannemer van de olie- en gassector Schlumberger. Hij leidt sinds 2015 de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de holding Elia Group, dat ook het Duitse 50Hertz overkoepelt.

"Als kind wilde ik brandweerman of architect worden. De ambitie om CEO te worden heb ik pas laat gekregen. Ik wilde dingen uit het niets opstarten, zaken veranderen. Dus werd ik ondernemer. De passie voor energie en de klimaatverandering was er wel snel, en het gevoel te willen bijdragen aan iets groters dan alleen het bedrijf."

"Mijn familie vind ik heel belangrijk, en ook dat ik min of meer gezond ben. Bij Elia Group kan ik mee helpen een steen te verleggen in de rivier, een stuk bijdragen aan een net-zero society. Ook Schlumberger paste in dat verhaal."

"Ontspannen doe ik met sporten - lopen, fietsen, zwemmen - en wiskundige puzzels. Ik ben altijd bezig in mijn hoofd, dus ik moet dingen doen waarop ik me volledig kan concentreren. Tijdens de covid-periode heb ik gemerkt dat ik socialer ben dan ik dacht. Ik ben introvert, maar heb toch graag de drukte en de dynamiek van direct contact."

"Van mijn legacy lig ik niet wakker. Ik ben te veel bezig met de steen te verplaatsen en heb daar veel meer plezier in. Op de eerste hackaton die we onlangs organiseerden, zou ik oorspronkelijk alleen de opening verzorgen. De dynamiek en het enthousiasme van die jongeren was zo fijn dat ik er bijna drie volle dagen ben geweest, en mijn afspraken naar daar heb verschoven. We moeten de wereld niet verbeteren voor onze kinderen, zij doen dat zelf. Wij moeten hen alleen helpen."

De manager

"Toen ik hier begon, kwam het bedrijf uit een turbulente periode. Ik ben vrij snel begonnen met na te gaan welke mensen impact hadden en hen op belangrijke projecten te zetten. In een organisatie moet je niet kijken naar de hiërarchie, wel naar mensen die het verschil maken. Zo kun je veel zaken veranderen. Het technische vernuft was hier altijd al, maar we hebben de context veranderd, zodat we betere resultaten halen."

"In onze missie heb ik dadelijk ingeschreven dat Elia Group werkt in het belang van de samenleving. Dat impliceert dat onze kennis ook naar buiten moet vloeien en worden omgezet in iets waarmee een beleidsmaker aan de slag kan. Het niveau van onze rapportering ligt nu veel hoger: het moest technisch top zijn, maar ook begrijpelijk. Dat blijft een uitdaging, maar het is essentieel als we de energietransitie willen waarmaken. Mensen onderschatten het belang van de netbeheerder. De energietransitie staat of valt met ons."

"Het bedrijf is nu volledig anders dan zes jaar geleden. De uitdaging is dat je complementaire mensen samenbrengt en zorgt voor een goede dynamiek, zodat ze elkaar uitdagen op het scherp van de snee. Dat is nodig, want de komende jaren moeten we nog groeien. De integratie van hernieuwbare energie moet vervier- of vervijfvoudigen in de helft van de tijd die we dachten te hebben. Tegelijk moeten we verder digitaliseren, zodat de klant zijn gedrag kan aanpassen aan de noden van een hernieuwbaar elektriciteitsnet, zonder comfort te verliezen. Dat is heel complex."

"Ik ben iemand die vrij goed de visie en de richting kan aangeven. Ik leg de lat hoog, maar ze is haalbaar. We hebben al veel zaken gerealiseerd die eerst als onmogelijk werden beschouwd. Denk aan het MOG (stopcontact op zee, nvdr), het energie-eiland dat we op zee willen bouwen of de extra participatie in 50Hertz."

"Mijn managementstijl is niet hands-on, maar ik ben wel diepgaand met mijn mensen bezig. Dat geeft veel hefbomen, om structureel vooruit te kunnen kijken. Een visie is enorm belangrijk. Dat geeft mensen energie en de mogelijkheid om zelf te definiëren hoe ze het doel halen en zichzelf bij te sturen. Het is soms erg intensief om de visie uit te leggen, maar als iedereen mee is, beperkt mijn taak zich tot de barrières op het pad te helpen verwijderen."

"Dat onze aandeelhouders publieke overheden zijn, maakt het stakeholdermanagement complexer, maar niet minder interessant. In onze raad van bestuur ligt de focus op de uitbouw van het bedrijf, welke politieke kleur de bestuurders ook hebben. In Duitsland hebben we bij 50Hertz met de Duitse investeringsbank KfW voor een publieke partner gekozen. Het zijn stakeholders met een langetermijnvisie die kritische bedenkingen hebben bij elke verandering. Maar we zijn er de jongste jaren samen in geslaagd heel wat waarde te creëren. Dat kan alleen door transparant te communiceren."

Het bedrijf

Elia Group is via haar dochters Elia en 50Hertz de beheerder van het hoogspanningsnet in België en het vroegere Oost-Duitsland, inclusief Berlijn en Hamburg. Daarnaast moet het bedrijf het evenwicht tussen de vraag en het aanbod beheren en de werking van de elektriciteitsmarkt bevorderen. De hoofdaandeelhouder van de beursgenoteerde groep is de gemeentelijke holding Publi-T. In 2010 kocht Elia een belang van 60 procent in 50Hertz, een participatie die het in 2018 opdreef tot 80 procent. De groep biedt consultancydiensten aan internationale netbeheerders via Elia Grid International .

"Ik leg de lat hoog, maar ze is haalbaar."

Elia Group wil het elektriciteitssysteem hertekenen. De groep realiseerde in 2020 een wereldprimeur met de ingebruikname van de eerste hybride interconnector tussen Duitsland en Denemarken. Met het energie-eiland voor onze kust wil Elia nog een primeur realiseren op de Noordzee.

19 duizend kilometer hoogspanningslijnen en -kabels beheert Elia Group in België en Duitsland.

