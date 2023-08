Juridische ellende belet koersherstel bpost

Is de gifbeker bijna leeg bij bpost? Het bedrijf kreeg na de bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal in elk geval geen nieuwe pandoering op de beurs. Operationeel weert het zich als een duivel in een wijwatervat. Na iets beter dan verwachte cijfers in het eerste kwartaal, sprong bpost ook in het tweede kwartaal over de lat. De omzet bleef stabiel en de vergelijkbare bedrijfswinst hield stand. Voor 2023 is een onderliggende bedrijfswinst van 240 à 260 miljoen euro haalbaar, terwijl de beurskapitalisatie nog maar 940 miljoen euro bedraagt.

Op basis van de onderliggende resultaten is de waardering dus erg laag, maar er hangen het bedrijf nog boetes en terugvorderingen door de overheid boven het hoofd wegens geknoei rond het krantencontract en andere diensten uitgevoerd voor de overheid. Voor dit jaar heeft het management de financiële impact ingeschat op 25 tot 50 miljoen euro. Ook voor de overfacturatie van geleverde diensten gedurende de voorbije jaren zou de overheid een pak geld kunnen terugvorderen. Het management kon bij de publicatie van de jongste kwartaalcijfers nog geen gedetailleerde prognose maken. Zolang het bedrijf geen duidelijke streep onder dit verleden kan trekken, is koersherstel moeilijk.

Een opsteker is dat de schandaalsfeer geen hypotheek lijkt te leggen op de prestaties van het bedrijf. In België waren de cijfers in het tweede kwartaal beter dan verwacht. De klassieke postvolumes daalden weliswaar met 8,3 procent en de operationele kosten stegen met 6,9 procent onder impuls van loonindexaties, maar daartegenover kan bpost prijsverhogingen en een forse volumestijging van 7,8 procent in het pakjesverkeer plaatsen. De commerciële initiatieven werpen duidelijk vruchten af. Dat leverde in België een stabiele omzet op en een bedrijfswinst van 56,8 miljoen euro. Zonder de financiële impact van het gesjoemel, is dat ongeveer evenveel als vorig jaar.

Ook de logistieke activiteiten in Europa en Azië presteerden vrij sterk. Die divisie is nog relatief klein, maar de omzetstijging met 15 procent tot 163 miljoen euro bij een licht herstel van de marges leverde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst van 8,9 miljoen op. Dochterbedrijven Radial EU en Active Ants scoren nieuwe klanten en ook in het pakjesverkeer tussen Europa en Azië wint het bedrijf marktaandeel.

Hét zorgenkind zijn de activiteiten in de VS, die bpost via de overname van Radial ooit kocht als wissel op de toekomst. De Amerikaanse markt kampt echter met een tijdelijk dalend pakjesverkeer, overcapaciteit en dus prijsdruk. Op de koop toe neemt Amazon zijn eigen logistiek meer in eigen handen, wat vooral dochterbedrijf Landmark business kost. De omzet in de VS daalde met 13 procent en de bedrijfswinst met 38 procent, hoewel de marges werden verdedigd door strikt op de kosten te letten.

De vooruitzichten voor 2023 bevestigen de trend van vrij sterke prestaties in België en Europa, en relatief zwakke resultaten in de VS. In België zou de omzet dit jaar met 4 tot 6 procent stijgen, terwijl het bedrijf het aanvankelijk op 3 tot 5 procent hield. Ook de verwachte winstmarge werd iets opgetrokken. In de VS zou de omzet nu met meer dan 10 procent dalen, meer dan de vooropgestelde lichte daling. Een becijferde winstverwachting voor de groep durft bpost niet te geven zolang de juridische wolken zich samenpakken.





Conclusie

Operationeel houdt bpost beter dan verwacht stand, met opvallend sterke prestaties in België en Europa, maar de aanhoudende omzetdruk in de VS bederft de pret. De waardering is, gegeven een koers-winstverhouding van 5 en een ondernemingswaarde van minder dan 2 keer de bedrijfscashflow, erg laag, maar voor koersherstel is het wachten op duidelijkheid over de kostprijs van het gesjoemel met overheidscontracten. Het advies blijft ‘houden’.





Advies: houden

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 4,5 euro

Ticker: BPOST

ISIN-code: BE0974268972

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 905 miljoen euro

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 5

Koersverschil 12 maanden: -29%

Koersverschil sinds jaarbegin: –9%

Dividendrendement: 9%

Content state:

Copy editing

In use by:

Tamara Mestdagh

Proofreading state:

Reporter(s):

Last modified:

08-08 14:36 – Daan Killemaes

Requested size:

Actual size:

4388 chr – 506.31m

Category:

Contextual use:

Normal

Description:

Correction: