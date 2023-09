Elia-topman Chris Peeters, Manager van het Jaar 2021, wordt de nieuwe CEO van Bpost

De raad van bestuur van Bpostgroup heeft woensdag Chris Peeters benoemd als de nieuwe CEO. De toekomstige topman van het postbedrijf maakt de overstap van hoogspanningsnetbeheerder Elia Group, waar hij CEO is.

Peeters (56) is aangesteld voor een periode van 6 jaar. Philippe Dartienne blijft CEO ad interim van Bpost tot de nieuwe CEO start bij de postgroep.

Manager van het jaar 2021

De in 1966 in Zonhoven geboren Peeters studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan als onafhankelijk bouwingenieur, leidde vier jaar lang zijn staalbedrijf Altro Steel en werkte twee jaar als verkoop- en technisch directeur bij Hoogovens Aluminium. Voor zijn passage bij Elia werkte Peeters in de consultancysector, de laatste jaren bij Schlumberger. Opvallend, hij was daarvoor veertien jaar aan de slag bij McKinsey, waarvan zeven jaar als partner. Consultancybedrijf McKinsey heeft in het verleden al veelvuldig voor bpost gewerkt.

“Na acht intensieve jaren, zit Elia Group op koers voor een succesvolle energietransitie en toekomst”, zegt Peeters in het persbericht van Bpost. “De tijd is rijp voor een nieuwe fase in mijn carrière en met bpostgroup zal ik de leiding nemen in een sector die me sterk interesseert en die ingrijpende veranderingen doormaakt in een snel veranderende internationale context. Ik bewonder oprecht de veerkracht die het bedrijf en zijn medewerkers in het verleden hebben getoond en waardeer het enorme potentieel.”

Vorig jaar werd hij door Trends uitgeroepen tot Manager van het Jaar 2021 omdat hij “een hardwerkende manager mét visie (is), die beide voeten op de grond houdt en in stilte heel wat zaken doet bewegen, waarbij hij de belangen en verwachtingen van de verschillende stakeholders weet te verzoenen.”

Imposante cv

“Zijn imposante cv straalt het vertrouwen uit dat nodig is om bpost richting rustiger vaarwater te loodsen”, reageert minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen).

“Bpost zit in volle transformatie”, zegt De Sutter. “Peeters heeft de deskundigheid en ervaring om het bedrijf te laten groeien in het digitale tijdperk zonder duurzaamheid en tewerkstelling uit het oog te verliezen. Dat is nodig want we sturen steeds minder brieven naar elkaar, maar krijgen wel steeds meer pakjes thuis.”

Tegelijk weet Peeters wat het is om verschillende stakeholders op één lijn te krijgen, vindt de minister. “Onze postbodes en alle andere Bpost-medewerkers krijgen een CEO met een inzicht in de Belgische en internationale context. Een van zijn eerste taken is om rond de tafel te zitten met die medewerkers en hun vertegenwoordigers.”

Schandaal

In december moest Peeters’ voorganger Dirk Tirez opstappen als CEO nadat mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling aan het licht waren gekomen. Ook twee andere directeurs verloren hun job. Bpost werd sindsdien ad-interim geleid door Dartienne. (Belga)

