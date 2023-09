Chris Peeters van Elia Group naar bpost: achtergrond bij een toptransfer in het bedrijfsleven

De overstap van Elia Group naar bpost is professioneel geen promotie voor Chris Peeters, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes. In voetbaltermen: hij gaat van de Europa League naar de Belgische competitie. Maar qua uitdaging is het een fantastische job.”

Een toptransfer in het bedrijfsleven is het: Chris Peeters wordt de nieuwe CEO van bpostgroup. De 56-jarige Zonhovenaar legt op 30 oktober zijn functie neer bij Elia Group, waar hij acht jaar CEO was. Drie vragen aan Daan Killemaes, hoofdeconoom van Trends.

Hoe moeten we deze overstap kaderen?

DAAN KILLEMAES. “Een verrassing is het zeker. Professioneel is het alvast geen promotie, want bpost is een bedrijf in moeilijkheden. Peeters heeft fantastisch werk geleverd en van Elia Group een groot bedrijf gemaakt. Elia Group heeft momenteel een beurskapitalisatie van 7,5 miljard, bpost een van 950 miljoen euro. Dat is in voetbaltermen dus van de Europa League naar de Belgische competitie.

“Bij Elia Group was het werk nog niet af. Het speelt een centrale rol in de energie- en klimaattransitie. Er zijn enorme investeringsplannen en hoe meer ze mogen investeren, hoe meer winst ze kunnen maken. Peeters heeft goed samengewerkt met alle stakeholders en was de geknipte persoon om de verdere groei in goede banen de leiden. Mijn inschatting is dat hij vooral toe was aan een nieuwe uitdaging.”

Peeters werd vorig jaar nog verkozen tot Trends Manager van het Jaar. Zowel bpost-voorzitter Audrey Henard als minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter achten hem de juiste man op de juiste plaats. Wat zijn volgens u zijn troeven en zijn uitdagingen bij het overheidsbedrijf, dat in woelig water verkeert?

KILLEMAES. “Chris Peeters werkte ook bij Elia Group intensief samen met de overheid. Als monopolist opereert het in België en Duitsland in een strak gereguleerd kader. Die ervaring is een pluspunt. Maar bij bpost is er een belangrijke beperking: de overheid als meerderheidsaandeelhouder, niet in het minst de PS, stelt hoge eisen inzake werkgelegenheid. Dat bindt de handen van het management. De hamvraag is of hij van bpost een efficiënt gerund bedrijf zal kunnen maken. Bij Elia Group had Peeters veel ruimte en vrijheid om de lijnen uit te stippelen en bepaalde accenten te leggen. Bij bpost is die bewegingsruimte kleiner.”

Geen gebrek aan werven bij bpost. Waar liggen de prioriteiten voor Chris Peeters?

KILLEMAES. “Dé grote uitdaging is het bedrijf transformeren. De Belgische thuismarkt is nog steeds het meest rendabel, maar het is voor bpost een structureel probleem dat het postverkeer met bijna tien procent per jaar zakt. Een groei in de pakjesmarkt moet dat compenseren, maar die is er nog onvoldoende. Peeters zal de organisatie moeten afslanken en vooral efficiënter maken, maar riskeert daar op de overheid te botsen.

“Daarnaast is er natuurlijk de erfenis van het gesjoemel met contracten. Wat wordt daar de kostprijs van en wat zal de toekomst geven? Dat hangt ook nauw samen met het gedeukte vertrouwen van beleggers. De resultaten zijn al jaren niet goed. Dat stabiliseert wel, maar het volstaat nog niet om het vertrouwen terug te winnen.

“Ten derde zijn er de Noord-Amerikaanse activiteiten. De e-commercedochter Radial werd voor te veel geld overgenomen, maar was een wissel op de toekomst. Radial biedt ook logistieke diensten voor bedrijven aan. De grote groei die het bedrijf de voorbije jaren kende, stagneert. Er is overcapaciteit op de Amerikaanse markt. De logistieke diensten voor bedrijven zijn ook in Europa in ontwikkeling, met dochteronderneming Active Ants. Daar zit veel potentiële groei, maar dat vereist dus de transitie van postbedrijf naar logistieke speler. Tegelijk is de conclusie dus: voor iemand die zoekt naar een nieuwe uitdaging, is het een fantastische job.”