De onderzoeksrechter in het dossier tegen PostNL heeft woensdag CEO Rudy Van Rillaer en operations manager John de Bruin vrijgelaten door handlichting. Dat betekent dat de onderzoeksrechter zelf meent dat er geen noodzaak meer is voor het verdere onderzoek om beide heren in de cel te houden. De twee moeten wel enkele voorwaarden naleven.

De twee Belgische topmannen van PostNL werden vorige week samen met de depotverantwoordelijke van depot Willebroek opgepakt bij een inval in drie depots van PostNL in Wommelgem, Turnhout en Willebroek. Twee depots werden verzegeld.

Vrijdag waren ze voor de raadkamer verschenen, die de vrijlating onder voorwaarden van CEO Van Rillaer en zonder voorwaarden van de twee anderen had toegekend.

Het arbeidsauditoraat ging maandag echter tegen de vrijlating van Van Rillaer en de Bruin in beroep, waardoor de twee binnen twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling zouden verschijnen en tot die tijd in de cel zouden moeten blijven. Depotverantwoordelijke Jimmy A. mocht maandag wel de cel verlaten.

De onderzoeksrechter liet de twee woensdag vrij onder voorwaarden, al is het onduidelijk over welke voorwaarden het precies gaat. De onderzoeksrechter nam de beslissing zelf. Hij is van oordeel dat inmiddels de nodige onderzoeksgegevens door het bedrijf beschikbaar werden gesteld, waardoor de aanhouding van de twee niet langer noodzakelijk is. De twee verzegelde depots in Wommelgem en Willebroek zijn woensdag ook vrijgegeven.

Het onderzoek naar de wanpraktijken bij PostNL wordt intussen verder gezet. De bestuursleden worden vervolgd voor mensenhandel, verboden terbeschikkingstelling, zwartwerk en het leiden van een criminele organisatie.

