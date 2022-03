De CEO van PostNL België en zijn nummer twee zitten in de cel na de inval in drie depots maandag. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het bedrijf en het gerecht hebben die informatie nog niet bevestigd.

De politie pakte bij de controles bij PostNL maandag negen mensen op. Volgens een woordvoerster van PostNL België zitten nog drie van de negen vast. Het Laatste Nieuws weet dat CEO Rudy Van Rillaer een van hen is, net als de operations manager en een derde medewerker. De raadkamer zal vrijdag over hun lot beslissen. De drie worden er volgens Het Laatste Nieuws van beschuldigd leiding te geven aan een criminele organisatie, en er is ook sprake van mensenhandel, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling. Ondertussen blijven twee depots van het postbedrijf, in Wommelgem en Willebroek, verzegeld. De pakjes die daar liggen, kunnen voorlopig niet bezorgd worden. Daarnaast kan het bedrijf naar eigen zeggen zonder vertragingen voortwerken. De pakjes voor Wommelgem en Willbroek worden in andere depots verwerkt.