CEO Ilham Kadri wil de chemie- en materialengroep Solvay in de tweede helft van volgend jaar opsplitsen. Een deel dat voorlopig EssentialCo heet, zou historische activiteiten als natriumcarbonaat omvatten, en onder meer de tak Silica die focust op de autobandensector. De andere tak, SpecialtyCo, omvat de snelgroeiende speciale polymeren voor onder meer smartphones, de composietactiviteiten in de luchtvaart- en de autosector, en de olie- en gasdivisie Novecare

De activiteiten van EssentialCo genereerden vorig jaar 4,1 miljard omzet, die van de groeitak SpecialtyCo 6 miljard euro. "Dit is een scharnierdag voor Solvay en een bepalend moment in onze geschiedenis", zegt Kadri in een onlinevideo. Ze wijst erop dat zo'n operatie zorgt voor een betere strategische focus en voor het efficiënter aanwenden van kapitaal. "We luisteren naar onze klanten. Beide entiteiten zouden gedifferentieerde operationele modellen toepassen om onze klanten en hun behoeften beter te dienen", aldus Kadri. "Het is ook een goede zaak voor de teams die we hebben en die we zullen aanwerven."

"Waarom nu? De Solvay-teams hebben onze groeistrategie met succes uitgevoerd en alle doelstellingen drie jaar vroeger dan gepland gehaald of zelfs overtroffen, ondanks de crisis", zegt Kadri. "Vandaag doen al onze activiteiten het goed. Vergeet niet dat we activiteiten hebben afgestoten die goed waren voor een omzet van 2 miljard euro, zeven productlijnen en 28 vestigingen, terwijl we onze portefeuille vereenvoudigden. We hebben het genereren van kasstroom structureel verbeterd. We hebben onze schulden en pensioenen met 2,7 miljard euro gereduceerd, en vandaag zijn die 33 procent lager dan begin 2019. We hebben ons rendement verbeterd van 8 procent in 2019 tot 11,4 procent in 2021. We hebben ook de lat hoger gelegd voor onze Solvay One Planet-doelstellingen voor duurzaamheid en we zijn ons plan ruimschoots aan het uitvoeren. En het belangrijkste is dat we onze leidinggevende rangen hebben opgewaardeerd."

Opwindende verhalen

"Dit nieuwe hoofdstuk is een natuurlijke voortzetting van onze groeistrategie. Het zal ons helpen om de volgende golf van superieure groei en duurzame waarde te ontketenen", besluit Kadri. "Dit is een nieuw begin, het begin van twee opwindende verhalen. We zijn er klaar voor, we zijn fit en gefocust. We'll change the game."

