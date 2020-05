Brussels Airlines wil minder naar de Middellandse Zee en Oost-Europa vliegen. Vluchten naar de hubs van Lufthansa in Frankfurt, München en Zürich worden belang­rijker. Dat blijkt uit een interne presentatie die De Tijd kon inkijken.

Dinsdag maakte Brussels Airlines bekend dat het zijn activiteiten met een kwart inkrimpt. Daardoor verdwijnen 24 weinig of niet-rendabele bestemmingen op een totaal van 98.

Uit de presentatie blijkt nu dat tegen 2022 vooral vakantielocaties rond de Middellandse Zee verdwijnen. Zo kunnen zonnekloppers binnenkort niet meer met Brussels Airlines naar Lanzarote, Madeira, Kos en Rhodos. De Belgische luchtvaartmaatschappij blijft wel vliegen op Corsica, Sicilië, Kreta en ook heel wat Spaanse locaties, zoals Alicante, Bilbao, Ibiza, Las Palmas, Mallorca en Tenerife.

Naast een reeks zonbestemmingen wil Brussels Airlines ook acht bestemmingen die het bedrijf vorige maand al heeft stopgezet (Sevilla, Valencia, Bristol, Hannover, Moskou, Billund, Marrakesh en Santorini) definitief schrappen. Ook naar Oost-Europa vermindert Brussels Airlines zijn aanbod fors: het wil niet langer vliegen naar Sint-Petersburg, Krakau, Warschau en Vilnius. Daarnaast wil Brussels Airlines twee Afrikaanse bestemmingen - Ouagadou­gou en Conakry - schrappen.

Opmerkelijk is dat Brussels Airlines volgens de presentatie geen - zoals aangekondigd - 24 maar 27 bestemmingen schrapt. In de lijst van de 56 overblijvende bestemmingen duiken namelijk drie nieuwkomers op: Frankfurt, München en Zürich. Moedermaatschappij Lufthansa vliegt vanuit die bestemmingen nu al naar Zaventem. Mogelijk kreeg Brussels Airlines het order om nog meer reizigers naar de hubs van Lufthansa te loodsen.

Brussels Airlines wilde vrijdag niet reageren aan De Tijd. 'Over ons toekomstig netwerk is nog geen beslissing genomen', zei een woordvoerster.

