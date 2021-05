Bpost heeft in de eerste drie maanden van het jaar beter gepresteerd dan verwacht, en verhoogt de vooruitzichten voor het hele jaar. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van het postbedrijf.

Bpost kon de omzet 9,1 procent optrekken tot 1,02 miljard euro. Dat is conform de verwachtingen. De bedrijfswinst (aangepaste ebit) kwam uit op 115,5 miljoen euro, of 53 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee doet bpost beter dan analisten hadden voorspeld.

Bpost kon de razendsnelle groei in de e-commerce dit eerste kwartaal wel vertalen in hogere winstgevendheid, in tegenstelling tot het slotkwartaal van 2020. 'We hebben in het eerste kwartaal bewezen dat we in staat zijn met minder kosten meer pakketten te bedelen', aldus CEO ad interim Dirk Tirez. Zowel in de sortering als de distributie werd de efficiëntie opgetrokken.

Pakjes

Bpost moest tijdens de pakjespiek eind vorig jaar massaal beroep doen op interim-werknemers en onderaannemers. Dat was tijdens het eerste kwartaal niet het geval, ook al bleef de pakjesmarkt op hoog niveau, met een piek van 500.000 pakjes per dag in het voorjaar. Ter vergelijking: dat is meer dan de eindejaarspiek van 2019, in pre-coronatijden.

Meer postbodes dragen tijdens hun ronde pakjes mee. 'De logica is steeds meer die van een pakjesronde waar brieven bijkomen, en niet omgekeerd', duidt een woordvoerster. Door de tegenvallende resultaten eind vorig jaar is versneld werk gemaakt van die omgekeerde logica. Ook een betere planning en organisatie van de rondes doen de efficiëntie stijgen.

Tegelijk was de daling in de brievenpost minder groot dan verwacht, en kon de daling ook nog eens worden gecompenseerd door duurdere postzegels.

Prognoses

In het licht van de sterke jaarstart trekt bpost de vooruitzichten voor het hele jaar op, en verwacht het bedrijf nu een bedrijfswinst (aangepaste ebit) van meer dan 310 miljoen euro. Eerder sprak bpost van een aangepaste ebit tussen de 265 en 295 miljoen euro. 'We verwachten dat de pakjesmarkt en e-commerce zal blijven groeien', zegt Tirez daarover.

De CEO ad interim kwam aan het roer van het postbedrijf na het ontslag van CEO Jean-Paul Van Avermaet halfweg maart. Van Avermaet is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Hij genoot bovendien niet meer de volledige steun van de raad van bestuur. En er waren de tegenvallende financiële resultaten.

De zoektocht naar een nieuwe CEO gaat intussen voort. Het is de bedoeling dat die zoektocht in het derde kwartaal tot een nieuwe topman leidt.

Bpost kon de omzet 9,1 procent optrekken tot 1,02 miljard euro. Dat is conform de verwachtingen. De bedrijfswinst (aangepaste ebit) kwam uit op 115,5 miljoen euro, of 53 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee doet bpost beter dan analisten hadden voorspeld. Bpost kon de razendsnelle groei in de e-commerce dit eerste kwartaal wel vertalen in hogere winstgevendheid, in tegenstelling tot het slotkwartaal van 2020. 'We hebben in het eerste kwartaal bewezen dat we in staat zijn met minder kosten meer pakketten te bedelen', aldus CEO ad interim Dirk Tirez. Zowel in de sortering als de distributie werd de efficiëntie opgetrokken. Bpost moest tijdens de pakjespiek eind vorig jaar massaal beroep doen op interim-werknemers en onderaannemers. Dat was tijdens het eerste kwartaal niet het geval, ook al bleef de pakjesmarkt op hoog niveau, met een piek van 500.000 pakjes per dag in het voorjaar. Ter vergelijking: dat is meer dan de eindejaarspiek van 2019, in pre-coronatijden. Meer postbodes dragen tijdens hun ronde pakjes mee. 'De logica is steeds meer die van een pakjesronde waar brieven bijkomen, en niet omgekeerd', duidt een woordvoerster. Door de tegenvallende resultaten eind vorig jaar is versneld werk gemaakt van die omgekeerde logica. Ook een betere planning en organisatie van de rondes doen de efficiëntie stijgen. Tegelijk was de daling in de brievenpost minder groot dan verwacht, en kon de daling ook nog eens worden gecompenseerd door duurdere postzegels. In het licht van de sterke jaarstart trekt bpost de vooruitzichten voor het hele jaar op, en verwacht het bedrijf nu een bedrijfswinst (aangepaste ebit) van meer dan 310 miljoen euro. Eerder sprak bpost van een aangepaste ebit tussen de 265 en 295 miljoen euro. 'We verwachten dat de pakjesmarkt en e-commerce zal blijven groeien', zegt Tirez daarover. De CEO ad interim kwam aan het roer van het postbedrijf na het ontslag van CEO Jean-Paul Van Avermaet halfweg maart. Van Avermaet is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Hij genoot bovendien niet meer de volledige steun van de raad van bestuur. En er waren de tegenvallende financiële resultaten. De zoektocht naar een nieuwe CEO gaat intussen voort. Het is de bedoeling dat die zoektocht in het derde kwartaal tot een nieuwe topman leidt.