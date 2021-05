De Raad van Bestuur van bpost heeft Audrey Hanard voorgedragen als niet-uitvoerend bestuurder en nieuwe voorzitter, zo blijkt woensdag uit een persbericht na beurs. Hanard, 35 jaar, heeft vooral ervaring als consultant bij denktanks die ijveren voor een duurzame wereld, zoals De Vrijdaggroep, Telos Impact of Dalberg Global Advisors.

Daarnaast worden Jules Noten (Sioen, Port of Antwerp, Vandemoortele...) en Sonja Rottiers (Lloyds Europe, Kinepolis,...) voorgedragen als onafhankelijke bestuurders, voor een periode van vier jaar.

De raad van bestuur stelt ook voor om het bestuursmandaat van Jos Donvil voor vier jaar te hernieuwen, en om Mohssin El Ghabri als bestuurder te benoemen voor een termijn van vier jaar.

'Uit de voor de vennootschap beschikbare informatie, blijkt dat deze kandidaten voldoen aan het algemene onafhankelijkheidscriterium vastgelegd in het artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code', klinkt het.

Bpost wijst op de internationale expertise en managementervaring van deze nieuwe bestuurders. 'Die bieden een uitgelezen kans om de governance van bpost verder te versterken, de uitvoering van de strategie en de transformatie van bpost te ondersteunen, en tegelijk waarde te creëren voor de aandeelhouders en de samenleving.'

De aandeelhouders van bpost zullen op 12 mei over de benoemingen kunnen stemmen. Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), bevoegd voor bpost, reageert tevreden. 'Met een paar sterke, nieuwe namen en een bekwame diverse ploeg is bpost klaar om vooruit te kijken na een woeligere periode', tweet ze.

De Sutter spreekt van een 'scharniermoment', met de onderhandelingen van de beheersovereenkomst, die volop lopen. 'Dit contract zal de komende vijf jaar de richting aangeven voor bpost, met vooral een grote stap om de rol van duurzame voortrekker te versterken.'

