Bpost-ceo Jean-Paul Van Avermaet is na goed een jaar ontslagen. Dat gebeurt volgens bpost 'in het belang van de onderneming'. Vooral de federale regering heeft volgens enkele kranten aangedrongen op het ontslag.

Een woordvoerster van het postbedrijf bevestigde dat de ceo was ontslagen nadat eerder De Tijd en De Standaard het nieuws hadden gemeld. Voorzitter François Cornelis neemt voorlopig het dagelijkse management op zich.

'De raad van bestuur van bpost heeft beslist om met onmiddellijke ingang de samenwerking met de heer Jean-Paul Van Avermaet in zijn hoedanigheid van ceo van bpost te beëindigen en de heer Van Avermaet als bestuurder van bpost tot de algemene aandeelhoudersvergadering van 12 mei 2021 te schorsen in het belang van de onderneming', aldus bpost in een persmededeling.

Van Avermaet is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Deze week kwam aan het licht dat een aantal bestuurders van bpost Van Avermaet niet meer steunde. Het bedrijf maakte ook tegenvallende financiële resultaten bekend, die het aandeel deden kelderen. Volgens De Standaard en De Tijd was het de federale regering, meerderheidsaandeelhouder van bpost, die zondag aandrong op het onmiddellijke ontslag van Van Avermaet. De raad van bestuur zou het ontslag vervolgens 's avonds hebben bevestigd.

'Derde van senior management vertrok'

In het midden van de afgelopen week berichtte De Standaard over een revolte in de raad van bestuur waarbij een aantal bestuurders, ook bestuursleden die er voor de overheid zitten, eisten dat de ceo zou opstappen.

Ze verweten hem een gebrek aan competentie, integriteit en transparantie. Dat leidde tot ernstige functioneringsproblemen tussen de ceo en de raad van bestuur, aldus De Standaard toen.

Voor sommige bestuurders was het ook een uitgemaakte zaak dat Van Avermaet schuldig is aan ­verboden marktafspraken toen hij bij veiligheidsbedrijf G4S werkte.

Daarnaast weigerde een toenemend aantal hoge kaderleden van bpost nog samen te werken en verlieten sommigen het bedrijf, vervolgde De Standaard. Sinds Van Avermaet in januari vorig jaar ceo werd, vertrok volgens de krant al een derde van het senior management.

