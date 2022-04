Meer dan 70 procent van de Belgen zou bereid zijn over te stappen van zijn klassieke bank naar een digitale neobank. Dat blijkt uit het jaarlijkse World Retail Banking Report van de consultant Capgemini.

Volgens het onderzoek van Capgemini ondervinden banken almaar meer concurrentie van fintechbedrijven en neobanken. Die slagen erin bancaire diensten tegen een lagere kostprijs aan te bieden, en halen een hoger niveau van klantentevredenheid. Volgens het World Retail Banking Report 2022 ligt de klantentevredenheid bij de nieuwe spelers twee keer zo hoog als bij de traditionele retailbanken.

"Wereldwijd slagen banken er niet in hun klanten op een eenvoudige en gepersonaliseerde manier via alle mogelijke kanalen te bedienen", zegt de consultant Robert van der Eijk. Daardoor kijkt de consument steeds meer in de richting van nieuwe spelers, die volgens Van der Eijk marktaandeel winnen.

Ook in België zouden meer dan zeven op de tien mensen bereid zijn de overstap te maken naar een neobank of minstens haar producten en diensten uit te testen. Zij worden aangetrokken door de lagere kosten, het vlot verlopende klantenproces en het aanbod van extra diensten, aldus de studie van Capgemini.

Die vaststelling botst met de perceptie dat de Belgische banken vooroplopen in de digitalisering en dat neobanken in ons land amper van de grond komen. "We zitten in het stadium dat consumenten de nieuwe spelers uitproberen", zegt Laurent Barbazanges van Capgemini België. "Voorlopig behouden ze de relatie met hun klassieke bank, maar het is niet zeker of dat zo zal blijven. Neobanken bieden vaak een betere klantenervaring en dezelfde diensten tegen een lagere prijs."

Volgens de enquête van Capgemini bij 256 Belgen gebruikt 61 procent van de klanten van neobanken twee of meer producten. Meer dan 80 procent zou de diensten van de nieuwe spelers aan zijn vrienden of familie aanbevelen.

"Bij de traditionele retailbanken ondervinden de klanten nog altijd veel hinder om een oplossing voor hun probleem, advies of informatie over financiële producten te bekomen", stelt Van der Eijk vast. "Meer dan 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat het moeilijk is snel en eenvoudig een krediet aan te vragen of een rekening te openen. Daar is werk aan de winkel voor de banken. Ze moeten meer inzetten op het gebruik van data en artificiële intelligentie."

Volgens het onderzoek van Capgemini ondervinden banken almaar meer concurrentie van fintechbedrijven en neobanken. Die slagen erin bancaire diensten tegen een lagere kostprijs aan te bieden, en halen een hoger niveau van klantentevredenheid. Volgens het World Retail Banking Report 2022 ligt de klantentevredenheid bij de nieuwe spelers twee keer zo hoog als bij de traditionele retailbanken."Wereldwijd slagen banken er niet in hun klanten op een eenvoudige en gepersonaliseerde manier via alle mogelijke kanalen te bedienen", zegt de consultant Robert van der Eijk. Daardoor kijkt de consument steeds meer in de richting van nieuwe spelers, die volgens Van der Eijk marktaandeel winnen.Ook in België zouden meer dan zeven op de tien mensen bereid zijn de overstap te maken naar een neobank of minstens haar producten en diensten uit te testen. Zij worden aangetrokken door de lagere kosten, het vlot verlopende klantenproces en het aanbod van extra diensten, aldus de studie van Capgemini.Die vaststelling botst met de perceptie dat de Belgische banken vooroplopen in de digitalisering en dat neobanken in ons land amper van de grond komen. "We zitten in het stadium dat consumenten de nieuwe spelers uitproberen", zegt Laurent Barbazanges van Capgemini België. "Voorlopig behouden ze de relatie met hun klassieke bank, maar het is niet zeker of dat zo zal blijven. Neobanken bieden vaak een betere klantenervaring en dezelfde diensten tegen een lagere prijs."Volgens de enquête van Capgemini bij 256 Belgen gebruikt 61 procent van de klanten van neobanken twee of meer producten. Meer dan 80 procent zou de diensten van de nieuwe spelers aan zijn vrienden of familie aanbevelen."Bij de traditionele retailbanken ondervinden de klanten nog altijd veel hinder om een oplossing voor hun probleem, advies of informatie over financiële producten te bekomen", stelt Van der Eijk vast. "Meer dan 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat het moeilijk is snel en eenvoudig een krediet aan te vragen of een rekening te openen. Daar is werk aan de winkel voor de banken. Ze moeten meer inzetten op het gebruik van data en artificiële intelligentie."