Waarom Londen dit najaar weer de grootste Europese beurs wordt

De marktkapitalisatie van de beurs in Londen staat op het punt om de Parijse beurs te overtreffen. Het Verenigd Koninkrijk kan meer profiteren van de stijgende olieprijs en van afgeremde inflatie. De Franse beurs zit letterlijk met een luxeprobleem.

Minder dan een jaar nadat Londen de titel van grootste aandelenmarkt van Europa had verloren, lijkt het erop dat het die titel van Parijs weer gaat heroveren. Volgens een index samengesteld door Bloomberg bedraagt de gecombineerde marktkapitalisatie van Britse noteringen nu omgerekend 2,74 biljoen euro, tegenover 2,77 biljoen euro voor Frankrijk.

Het verschil tussen de twee is gestaag kleiner geworden, voornamelijk door de daling van de waarde van Frankrijk ten opzichte van het record van 3,3 biljoen euro van vorig jaar. De opkomst van Franse luxe-aandelen hapert.

Britse sterktes

Londen ziet daarentegen tekenen van optimisme bij investeerders, en dat voor het eerst in jaren. Strategen van HSBC, Barclays en JPMorgan voorspellen dat de markt weer omhooggaat, nadat ze jarenlang gebukt ging onder bezorgdheden rond de brexit.



Wat gaat er dan goed in het Verenigd Koninkrijk? Ten eerste profiteren de Britse aandelen van de olieprijs, die met 30 procent is gestegen in de afgelopen drie maanden. Ten tweede koelt de inflatie eindelijk af, wat de Bank of England in staat zou kunnen stellen het beleid van renteverhogingen dat ze de afgelopen 22 maanden heeft gevoerd, te beëindigen.

Dat zou op zijn beurt het pond ten opzichte van de dollar kunnen verzwakken, wat cruciaal is voor een index vol aandelen van exporteurs. In de FTSE 100, de graadmeter voor de Londense beurs, zijn tal van bedrijven die 75 procent van hun omzet genereren in het buitenland.

Frans luxeprobleem

Het contrast met de Franse beurs is opvallend. In Parijs neemt de druk toe als gevolg van de economische vertraging in China. Analisten stellen namelijk dat de vraag naar luxehandtassen en sieraden waarschijnlijk zal afnemen in China en Europa.

LVMH, L’Oréal, Hermes en Kering vertegenwoordigen samen bijna een vijfde van de CAC 40, de index van de veertig belangrijkste beursgenoteerde bedrijven in Frankrijk. Eerder dit jaar leidden die bedrijven nog de rally, maar intussen zijn ze allemaal in waarde gedaald in vergelijking met een jaar eerder.



Korting

De problemen van Londen zijn zeker nog niet voorbij, met een economie in het slop en bedrijven die naar New York vluchten voor beursnoteringen. Er is ook een aanhoudende uitstroom uit de markt geweest. Die uitstroom bedraagt dit jaar 21,7 miljard euro, volgens de analyse van Barclays van gegevens van EPFR.

Jaren van dalingen hebben Britse aandelen goedkoop gemaakt in vergelijking met andere markten. Op basis van een positieve koers-winstverhouding, handelt de FTSE 100 momenteel met een korting van 35 procent ten opzichte van de MSCI World-index.

