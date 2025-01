Maandag verloor Nvidia in één dag 589 miljard dollar aan beurswaarde, een record. Beleggers werden nerveus na nieuws over de Chinese AI-start-up DeepSeek. Het bedrijf heeft met een relatief klein aantal minder krachtige Nvidia-chips een performant taalmodel ontwikkeld dat kan concurreren met ChatGPT. Brengt DeepSeek blijvende schade toe aan Nvidia? Laat uw stem achter onderaan in de poll.

Het Chinese DeepSeek zet de techwereld op haar kop. Een kleine week nadat OpenAI een investering van 500 miljard dollar in datacenters had aangekondigd, die nodig zijn om zijn AI-modellen te trainen, werd bekend dat DeepSeek zijn chatbot heeft getraind met slechts 5,6 miljoen dollar aan investeringen. R1, zoals het Chinese taalmodel heet, verslaat de chatbots van onder andere Google, Meta en OpenAI in verschillende benchmarks. De dienst is bovendien gratis voor particulieren, en de code is openbaar gepubliceerd.

Dat roept vragen op over de manier waarop AI-bedrijven momenteel enorme investeringen doen in nieuwe chipsets bij de marktleider Nvidia. DeepSeek gebruikt naar eigen zeggen een zogenaamde mixture of experts-benadering (MoE) van AI. Dat systeem beantwoordt vragen van gebruikers door zogenaamde submodellen of ‘experts’ te raadplegen. Die submodellen zijn gespecialiseerd in het onderwerp dat bij de vraag van de gebruiker hoort. Niet alleen levert die aanpak goede resultaten op, de MoE-benadering is ook energie-efficiënter. Dat komt doordat slechts lichtere delen van een taalmodel worden ingeschakeld om een vraag te beantwoorden, en niet het volledige taalmodel.

Maar het is nog onduidelijk of DeepSeek echt een goedkope en efficiënte trainingsmethode gebruikt, of dat R1 vooral gebaseerd is op bestaande technologie. OpenAI vermoedt dat de Chinese AI-start-up DeepSeek gebruik heeft gemaakt van zijn modellen om een eigen opensource-concurrent te ontwikkelen. Als die beschuldiging klopt, kan dat de druk op Nvidia verminderen. Het zou namelijk betekenen dat dergelijke chips nog altijd essentieel zijn in het AI-ontwikkelingsproces.

