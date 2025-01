Geen Harris I, wel een comeback van Donald Trump, dat werd in november vorig jaar al duidelijk niet lang na de stembusgang. Wat wordt de impact van Trump II op aandelenmarkten? Voor we naar de mogelijke impact van een tweede Trump-termijn kijken, zoomen we eerst in op legislaturen uit het verleden.

In de jongste presidentstermijn, die van Joe Biden, klokte de Dow Jones Industrial Index in het inauguratiejaar 2021 af op een koerswinst van 20,23 procent. De beurs was nog volop aan een herstelbeweging bezig sinds de start van de coronapandemie. Toch was in januari, de maand van de inauguratie, de impact van de nieuwe president eerder klein. De Dow Jones opende in februari 0,8 procent lager.

Een termijn eerder, tijdens de eerste legislatuur van Donald Trump, werd de eerste maand van 2017 gekenmerkt door een gelijkaardige onzekerheid. Wall Street trappelde ter plaatse met een resultaat van -0,09 procent in januari 2017. Datzelfde jaar sloot Trump af met een positievere noot dan Biden, een groei van 24,33 procent.



Obama en de financiële crisis

De resultaten van de dubbele legislatuur van president Barack Obama kunnen we niet los zien van de economische context. De eerste zwarte president van de Verenigde Staten legde de eed af in januari 2009, en Obama kreeg meteen af te rekenen met de laatste negatieve gevolgen van de financiële crisis. De Dow Jones maakte toen zijn grootste procentuele daling mee sinds de start van de index in 1896. In januari 2009 viel de koers met nog eens 11,44 procent.

Maar beterschap was op komst. Het Troubled Asset Relief Program (TARP) van Obama’s voorganger, de Republikein George W. Bush, voorzag de noodlijdende banken in oktober 2008 van vers kapitaal. Daarna diende Obama’s American Recovery and Reinvestment Act van 2009 als een levensinjectie voor de hele economie. Die bestond onder meer uit belastingverminderingen, extra financiering voor werkloosheidsuitkeringen en een verlengde duur voor uitkeringen. Het dieptepunt op de beurs werd bereikt in maart 2009, en het eerste jaar van Obama werd nog afgesloten met een groei van 15,42 procent.

Aan het begin van de tweede termijn van Obama waren de Amerikaanse economische vooruitzichten een stuk rooskleuriger. Obama II ging in januari 2013 van start met een winst van 3,34 procent voor de Dow Jones en het jaar eindigde met een groei van 23,59 procent.



Impact van Trump II op Wall Street

De slogan ‘America First’ weerklinkt vaak in Trumps politieke discours, en ook in zijn economische beleid. Trump wil onder meer de vennootschapsbelasting voor bedrijven die in de VS produceren – de Corporate Tax Rate – verminderen van 21 naar 15 procent. Het kostenplaatje voor die maatregel wordt in de komende tien jaar geschat op 200 miljard dollar. Het is niet helemaal duidelijk hoe de president die maatregel wil financieren, maar hij verwijst geregeld naar heffingen op de invoer van producten uit onder meer Mexico, China, Canada en EU-landen.

Het valt nog af te wachten wat de uiteindelijke impact wordt van Trump II op aandelenmarkten. Als we naar de eerste weken van het beursjaar 2025 kijken, kunnen we vaststellen dat er optimisme heerst in Wall Street. Op het moment van schrijven staat de Dow Jones op een koerswinst van ruim 3,7 procent sinds het begin van het jaar. Zoals altijd moeten we die koerswinst in perspectief bekijken, want de Dow Jones stijgt al sinds de zomer van 2024 in een hoger tempo, toen duidelijk werd dat renteverlagingen van de Fed nu echt in het verschiet lagen.

Denkt u dat Trump een positieve impact nalaat op Wall Street? Breng uw stem uit in de poll.