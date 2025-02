De socialenieuwssite Reddit zag zijn aandeel met 12 procent dalen in de nabeurshandel, nadat de groei van het aantal gebruikers in het vierde kwartaal Wall Street niet wist te overtuigen. De grote afhankelijkheid van Google leidt bij de aandeelhouders tot ongerustheid. Maar Reddit werkt aan nieuwe tools om zijn lot meer in eigen handen te nemen.

Woensdag deelde Reddit zijn resultaten voor het vierde kwartaal. Het platform had gemiddeld 101,7 miljoen unieke dagelijkse bezoekers, maar dat cijfer lag lager dan de gemiddelde analistenverwachting van 103,8 miljoen.

Na de publicatie van de kwartaalcijfers zakte het Reddit-aandeel aanvankelijk met meer dan 18 procent in de nabeurshandel. Daarna herstelde de koers gedeeltelijk. Ondanks die correctie blijft het parcours van Reddit indrukwekkend. Sinds de beursgang in maart 2024 is de aandelenkoers verzesvoudigd. Dit jaar koerste het aandeel al meer dan 30 procent hoger.

Ondanks de tegenvallende groei van het aantal gebruikers kende Reddit een sterk kwartaal. De inkomsten stegen met 71 procent naar 427,7 miljoen dollar, ruim boven de analistenverwachting van 405 miljoen dollar. De nettowinst kwam uit op 71 miljoen dollar, of 36 cent per aandeel. Voor het lopende kwartaal verwacht Reddit een omzet tussen 360 en 370 miljoen dollar, boven de gemiddelde analistenprognose van 359 miljoen dollar.

Google-afhankelijk

Volgens Reddit werd de gebruikersgroei geremd door een aanpassing in het algoritme van Google, wat het zoekverkeer naar het platform beïnvloedde. Google was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de helft van het dagelijkse verkeer naar Reddit, waardoor de website gevoelig is voor wijzigingen bij de zoekmachinegigant.

“Google past zijn algoritme nu eenmaal geregeld aan”, verklaarde CEO Steve Huffman in een interview. Hij benadrukte dat de impact vooral merkbaar was in de Verenigde Staten, met name bij gebruikers die niet waren ingelogd op Reddit. Desondanks ziet het bedrijf in het eerste kwartaal al tekenen van herstel.

Vorig jaar sloten Reddit en Google nog een overeenkomst af, waarbij die laatste een jaar lang de informatie op Reddit mocht gebruiken om zijn AI-model Gemini te trainen. Google legde daarvoor 60 miljoen dollar neer. Reddit sloot ook een soortgelijke deal met OpenAI.

‘Reddit dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen, waarbij het geld verdient met datalicenties, maar nog meer geld verliest als de koers verder daalt door tegenvallende groeicijfers’ Olivier Braet, socialemedia-analist

Chatbots zoals Google Gemini en ChatGPT vormen een rechtstreekse concurrent voor Reddit, omdat ze samenvattingen tonen van informatie op Reddit zonder dat ze gebruikers rechtstreeks naar het platform leiden. Hierdoor loopt Reddit advertentie-inkomsten mis. Vorig jaar haalde het bedrijf 203 miljoen dollar op met datalicentieovereenkomsten en het verwacht nog meer deals in de toekomst.

Lot in eigen handen

Om te concurreren met Google en Meta investeert Reddit zwaar in advertentietechnologie. Het platform introduceerde het afgelopen jaar nieuwe advertentieformaten, waaronder video- en shoppingadvertenties, en sloot samenwerkingen met grote sportcompetities om adverteerders aan te trekken. Daarnaast richt Reddit zich steeds meer op kleine en middelgrote bedrijven en internationale markten.

Reddit belooft zijn aandeelhouders ook dat het werkt aan eigen tools die gebruikers moeten helpen om degelijke antwoorden te vinden op Reddit. Reddit Answers is een voorbeeld van zo’n AI-gestuurde functie, waarbij gebruikers een vraag stellen in gewone taal en de AI vervolgens een samenvatting maakt op basis van informatie uit gesprekken op Reddit.

Op dit moment is Answers enkel in de Verenigde Staten en in het Engels beschikbaar, maar Reddit wil de tool uitbreiden naar andere regio’s. Uiteindelijk zal de functie deel uitmaken van de zoekmachine op Reddit. Huffman gelooft dat Reddit de concurrentie kan bijbenen. Hij verwees daarbij naar de recente doorbraak van het Chinese AI-bedrijf DeepSeek, dat een krachtige en goedkope open-source-AI ontwikkelde met beperkte middelen. “We verwachten dat open-sourcemodellen het tempo van commerciële modellen zullen blijven bijhouden”, klonk het.

‘Negatieve spiraal’

Sociale media-analist Olivier Braet is pessimistisch over de kansen van Reddit om minder afhankelijk te worden van Google en chatbots. “De jaaromzet van 203 miljoen dollar dankzij data-licentieovereenkomsten lijkt op korte termijn interessant, maar op lange termijn kan het een vergiftigd geschenk zijn”, denkt Braet. “Google heeft er geen baat bij dat gebruikers terechtkomen op Reddit. Ik weet ook niet waarom mensen Reddit Answers zouden willen gebruiken als de informatie van Reddit ook op de vertrouwde chatbots staat. Nu vinden mensen al via Google antwoorden op Reddit en niet via de zoekmachine van Reddit.”

Braet is bezorgd over de tegenvallende groeicijfers van het aantal unieke dagelijkse bezoekers. “Het is duidelijk dat aandeelhouders het platform pas echt afrekenen op de gebruikersaantallen. Bij een klein sociaal netwerk is de omzet nu eenmaal van ondergeschikt belang ten opzichte van de gebruikersgroei. Reddit dreigt zo in een negatieve spiraal terecht te komen, waarbij het geld verdient met datalicenties, maar nog meer geld verliest als de koers verder daalt door tegenvallende groeicijfers.”

Wat hem nog meer zorgen baart, is de dalende kwaliteit van de content op Reddit. “Reddit faciliteert livestreams en video’s, omdat die content goed werkt op andere sociale netwerken. Maar zulke content heeft weinig informatiewaarde – Reddits sterkte – en dat kan dus mee de trafiek verminderen. De informatiewaarde staat bovendien nog meer onder druk door de opkomst van bots op Reddit. Dat zijn geautomatiseerde reacties die her en der verschijnen.”