Onrust leidt tot volatiele olieprijs

Een vat ruwe olie werd vorig jaar zo’n 9 procent goedkoper, maar wie in termijncontracten belegde, kon een beter rendement voorleggen. Dat komt omdat olie het grootste deel van de tijd in backwardation was (latere termijncontracten zijn goedkoper). Bij het doorrollen van de termijncontracten was er telkens een positieve ‘roll yield’. Houden we daar rekening mee, dan bleef de prijsdaling in 2023 beperkt tot 1,5 procent.



De Verenigde Staten werden vorig jaar als niet-OPEC-land de grootste producent van ruwe olie ter wereld en nam daarmee de fakkel van Saudi-Arabië over. Na de uitbraak van de energiecrisis als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne investeerden de Amerikanen fors in extra productiecapaciteit. De hoge Amerikaanse productie deed de inspanningen van het aanbodkartel OPEC+ om de productie te beperken grotendeels teniet. Maar ook binnen de OPEC+ werden de quota niet nauwgezet gevolgd en verschillende leden produceerden meer dan afgesproken. Het gevolg is dat OPEC+ de prijzen moest verlagen.

Kiezen voor Brent

De prijsevolutie van ruwe olie kan ook niet los worden gezien van de geopolitieke spanningen. De explosieve situatie in het Midden-Oosten kan de belangrijke transportroutes (Suez-kanaal en Rode Zee) tijdelijk afsluiten. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat de olieprijsevolutie de komende weken en maanden vrij volatiel zal blijven tussen 65 en 90 dollar. Dat is een vrij ruime prijsvork waarvan actieve traders kunnen gebruikmaken. Voor een buy-and-holdstrategie is ruwe olie, gezien de talrijke onzekerheden, momenteel minder geschikt. Op de termijnmarkten bereikte de nettoshortpositie van de speculatieve investeerders begin december het hoogste peil in elf jaar.



De backwardation is er nog altijd, maar de prijscurve is bij Brent steiler dan bij WTI. Dat betekent dat wie via termijncontracten een longpositie wenst te nemen in ruwe olie op dit moment het best kiest voor Brent. De uitgever WisdomTree biedt de WisdomTree Brent Crude Oil ETC aan. Dat is een synthetische tracker die de Bloomberg Brent Oil Index schaduwt. Die noteert op Euronext Parijs met tickersymbool BRNT FP en ISIN-code JE00B78CGV99. De jaarlijkse kosten bedragen 0,49 procent. Dezelfde uitgever heeft ook de WisdomTree WTI Crude Oil ETC in het gamma. Ook die noteert op Euronext Parijs met ISIN-code GB00B15KXV33 en tickersymbool CRUDP FP.