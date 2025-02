Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia zag zijn omzet in het afgelopen kwartaal met 78 procent stijgen tot 39,3 miljard dollar, ruim boven de 38,3 miljard dollar die analisten volgens een enquête van persagentschap Bloomberg hadden verwacht.

AI-golf stuwt Nvidia naar recordcijfers

De winst en omzet van Nvidia stegen fors in het kwartaal tot eind januari. Technologiebedrijven investeren massaal in kunstmatige intelligentie, wat de vraag naar Nvidia’s geavanceerde chips aanwakkert. Voor het lopende kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 43 miljard dollar, met een mogelijke afwijking van 2 procent naar boven of beneden.

Nvidia was de voorbije twee jaar een van de best presterende aandelen op de beurs. Beleggers zagen het als een grote winnaar van de AI-revolutie. Toch daalde de koers dit jaar na uitspraken van de Chinese AI-starter DeepSeek, die beweert AI-modellen te kunnen trainen op minder krachtige chips dan die van concurrenten zoals OpenAI.

Huang: ‘Vraag naar Blackwell-chips is enorm’

CEO Jensen Huang wuifde die zorgen woensdag weg. “De vraag naar onze nieuwste Blackwell-chips is ongelooflijk sterk”, zei hij. De omzet uit datacenters verdubbelde bijna, doordat grote technologiebedrijven hun AI-toepassingen blijven uitbreiden. Blackwell was in het kwartaal goed voor 11 miljard dollar.

Huang ging tijdens een gesprek met analisten expliciet in op DeepSeek en verklaarde dat nieuwe “redeneermodellen”, zoals DeepSeek’s R1, aanzienlijk meer rekenkracht van AI-chips verbruiken dan hun voorgangers. De onverwachte opkomst van DeepSeek heeft volgens hem wereldwijd de belangstelling voor de technologie aangewakkerd.

“DeepSeek vormt voorlopig geen bedreiging voor de vraag naar Blackwell-chips of de omzet uit datacentra”, stelt Dec Mullarkey, directeur bij SLC Management, tegenover de Financial Times. “De cijfers waren geen uitschieter, maar tonen ook geen zwakke plekken.”

Duurdere systemen

De lancering van Blackwell verliep niet zonder problemen. Er waren productieproblemen en meldingen van oververhitting in servers. Toch lijken de resultaten erop te wijzen dat de overstap naar de nieuwe chiparchitectuur vlot verloopt.

De nettowinst steeg met 80 procent op jaarbasis tot 22,1 miljard dollar, ondanks een stijging van de bedrijfskosten met bijna 50 procent. Financieel directeur Colette Kress merkte op dat de winstmarges iets lager lagen door de overgang naar de duurdere Blackwell-systemen.

Het aandeel Nvidia schommelde na beurs licht, na een stijging van bijna 4 procent tijdens de gewone handelssessie.

Heffingen

Toch blijven er risico’s. Nieuwe Amerikaanse uitvoerbeperkingen en invoerrechten kunnen de groei van Nvidia afremmen. De chipfabrikant zit midden in de technologiewedloop tussen Washington en Peking.

In de laatste dagen van Joe Bidens regering werd een nieuwe regeling voor de uitvoerbeperking van AI voorgesteld. Die moet voorkomen dat China via andere landen de Amerikaanse exportbeperkingen op AI-chips omzeilt.

De regering-Trump lijkt niet van plan om China makkelijker toegang te geven tot geavanceerde chips. Donald Trump dreigt zelfs met nieuwe invoerheffingen op halfgeleiders uit Taiwan.

Over die heffingen zei Kress: “Voorlopig is dat nog onzeker… We wachten af wat de Amerikaanse regering beslist.”