Newmont vergroot de kloof met Barrick Gold

De raad van bestuur van de Australische goud- en koperproducent Newcrest Mining schaart zich dan toch achter het bod van Newmont.

Een poging in februari was mislukt, omdat de Australiërs de ruilverhouding te laag vonden. Newmont trok het bod op van 17 naar 19,5 miljard dollar. Er is nog geen witte rook, want de aandeelhouders en de mededingingsautoriteiten moeten nog hun zeg doen over de transactie. Mogelijk moet het gecombineerde bedrijf in bepaalde regio’s enkele activa verkopen.

Newcrest is wereldwijd de achtste goudproducent. De groep is actief in thuisland Australië, Papoea-Nieuw-Guinea (Lihir Gold en Wafi-Golpu) en Canada (Brucejack-goudmijn en Red Chris-kopermijn). De activa van Newcrest leveren op jaarbasis 2,1 tot 2,3 miljoen troyounce goud op en 300 tot 340 miljoen pond koper. Tel daarbij de 6 miljoen troyounce goud en ongeveer 100 miljoen pond koper van Newmont, en je krijgt met voorsprong de grootste gouddelver ter wereld en een belangrijke koperproducent. De voorsprong op het nummer twee, Barrick Gold, vergroot.

Operationeel is 2023 niet zo goed gestart voor Newmont. De goudproductie daalde met 5,2 procent op jaarbasis naar 1,27 miljoen troyounce. De andere metalen (zilver, koper en de andere basismetalen) leverden 288.000 troyounce goud-equivalent op, een daling met 18 procent.

Nu zijn productiecijfers heel volatiel en moeten we er op kwartaalbasis geen al te grote conclusies aan verbinden. Bij Peñasquito was er een vertraagde aanvoer van ertsen, maar die zijn niet verdwenen en de output zal bij het productiecijfer van het lopende kwartaal worden geteld. De output bij de mijnen in Nevada lag lager door gepland en ongepland onderhoud. In Australië hielden overstromingen de Tanami-mijn 32 dagen gesloten. In aanloop naar de geplande expansie daalde ook de output bij Pueblo Viejo in de Dominicaanse Republiek. Hogere productiecijfers waren er bij Boddington (Australië), Ahafo (Ghana) en Yanacocha, waar Newmont sinds kort de enige eigenaar van is.

Het management handhaaft de productieprognoses voor dit en de komende jaren, en wijst erop dat het zwaartepunt dit jaar in de tweede jaarhelft zal liggen. Voor 2023 komt dat overeen met 6 miljoen troyounce, volgend jaar en in 2025 oplopend naar 6,2 miljoen en vanaf 2026 zelfs naar 6,4 miljoen. Dat is zonder de bijdrage van de Newcrest-mijnen.

Een lagere productie in combinatie met hogere kapitaaluitgaven had ook een impact op de kosten. De totale productiekosten (AISC) stegen met 19 procent naar 1.376 dollar. Ook de gemiddelde ontvangen verkoopprijs steeg, naar 1.906 dollar per troy ounce. Toch daalde de brutomarge op jaarbasis met 28 procent naar 530 dollar per troyounce, goed voor een ebitda van 990 miljoen dollar. De AISC zal dit jaar aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van 1.150 tot 1.250 dollar liggen, om vanaf volgend jaar weer te dalen.

Na het eerste kwartaal bedroeg de nettoschuld 2,7 miljard dollar, of 0,6 keer de verwachte ebitda. Dat is geen probleem met een verwachte vrije kasstroom van 1,3 miljard dollar en stijgende goudprijzen. Bovendien zal de kapitaalbehoefte de komende jaren flink dalen.





Conclusie

Het aandeel Newmont presteert dit jaar beduidend minder goed dan de goudmijnindexen. Dat heeft te maken met de aangekondigde overname: doorgaans straft de markt de overnemende partij af. Daar kwam nog een operationeel teleurstellend eerste kwartaal bovenop. De rest van het jaar wordt een stuk beter. Tegen 9 keer de kasstroom en met een rendement van 3,3 procent is Newmont aantrekkelijk gewaardeerd.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 48,15 dollar

Ticker: NEM US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 38,3 miljard dollar

K/w 2022: 41

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: -30%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: 3,3%