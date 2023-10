Linde presteert in alle omstandigheden

Eind oktober 2018 fuseerden het Duitse Linde en het Amerikaanse Praxair, twee van de grootste producenten van industriële gassen ter wereld. Ze gingen onder de naam Linde verder. Het fusieproject is zowel op de beurs als operationeel een doorslaand succes. De koers is sinds eind oktober 2018 met 123 procent gestegen. Daarmee doet Linde het niet alleen veel beter dan de S&P500-index (+61%), het verslaat ook twee grote concurrenten: Air Liquide (+79%) en Air Products (+85%). Linde heeft de afgelopen vijf jaar ook operationeel boven de verwachting gepresteerd. De ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) is opgelopen van 17,7 procent in het eerste kwartaal van 2019 tot 27,9 procent. De winst per aandeel is vrijwel verdubbeld van pro forma 6,19 dollar in 2018 tot 12,29 dollar in 2022.

Linde blijkt onder zeer uiteenlopende macro-economische omstandigheden prima te gedijen. In het tweede kwartaal was er een autonome omzetgroei van 6 procent, tot 8,2 miljard dollar. De samenstelling van die groei was opvallend. Voor het derde kwartaal op rij daalde het verkochte volume licht, maar dat vangt Linde moeiteloos op met stevige prijsstijgingen. Die zorgden voor een beter dan verwacht operationeel resultaat, en dus tot een beter dan verwachte winst per aandeel van 3,57 dollar (+15%). Linde verhoogde na het sterke tweede kwartaal de winstverwachtingen voor 2023 van 13,45 tot 13,85 dollar naar 13,80 tot 14,00 dollar.

De uitstekende operationele gang van zaken en de fraaie koersontwikkeling roepen de vraag op wat we nog kunnen verwachten. Een stijging van de winst per aandeel met jaarlijks gemiddeld 19 procent, zoals in de periode 2019-2022, is de komende jaren niet meer haalbaar. Een deel van die winststijging was het gevolg van de fusievoordelen, waarvan een groot deel al is gerealiseerd. Toch ziet Linde nog kansen om de operationele winstmarge met jaarlijks 30 tot 50 basispunten te verhogen en de winst per aandeel met jaarlijks zeker 10 procent te laten toenemen.

Behalve van de aanhoudende groei van de activiteiten moet 1 tot 3 procent van de verwachte winstgroei komen van het orderboek, dat nu 7,8 miljard dollar waard is. Ongeveer 41 procent van het orderboek bestaat uit projecten rond duurzame energie. De inkoop van eigen aandelen is de derde poot onder de groeiprognose voor de winst per aandeel. Linde verwacht daarvan een bijdrage van zowat 2 procentpunt.

De balans en de ontwikkeling van de vrije cashflow bieden ruimte genoeg voor de inkoop van aandelen. Over de eerste zes maanden van dit jaar behaalde Linde een bedrijfskasstroom (ebitda) van 4,1 miljard dollar. Daarvan is 1,2 miljard dollar uitgegeven aan onderhoudsinvesteringen, waardoor een vrije kasstroom van 2,9 miljard dollar resteert. Daarvan is ruim 1,2 miljard dollar uitgegeven aan dividenden en 1,9 miljard aan de inkoop van eigen aandelen. De industriële gassenproducent besteedde daarbovenop nog 1,3 miljard dollar aan investeringen in groeiprojecten. De balans laat met een schuldgraad (verhouding netto financiële schuld tegenover ebitda) van 1,3 zowel groei-investeringen als aandeleninkoop toe.





Conclusie

Na het sterke tweede kwartaal zijn de winstverwachtingen voor het lopende jaar opgetrokken van 13,30 naar 13,95 dollar per aandeel, en voor volgend jaar van 14,20 naar 15,20 dollar. Daarmee komt de koers-winstverhouding van Linde op 26,5 voor 2023 en op 24 voor 2024. Dat is bijna exact dezelfde waardering als vier jaar geleden. Destijds rechtvaardigden we dat met het koopadvies met het vooruitzicht op zeer stevige winstgroei, die Linde ook heeft waargemaakt. Nu verlagen we het advies naar ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 359,65 euro

Ticker: LIN GYA

ISIN-code: IE000S9YS762

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 175,5 miljard euro

K/w 2022: 31

Verwachte k/w 2023: 26,5

Koersverschil 12 maanden: +25%

Koersverschil sinds jaarbegin: +20%

Dividendrendement: 0,9%