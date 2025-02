De gameontwikkelaar Ubisoft heeft de verkoop van zijn games de afgelopen maanden zien kelderen. De nettoboekingen, een maatstaf voor de omzet zonder uitgestelde inkomsten, zijn in het jongste kwartaal gehalveerd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel noteert ook meer dan de helft lager dan een jaar eerder. Een overname door de Chinese gamegigant Tencent lijkt onvermijdelijk.

De Franse gamebouwer Ubisoft staat op een kantelpunt. Het bedrijf kampte de voorbije jaren met meerdere tegenvallende nieuwe titels, zoals de avonturengame Star Wars Outlaws en de piratengame Skull & Bones. Door een zwakke eindejaarsperiode en het uitstel van een belangrijke gamerelease kwamen de nettoboekingen van oktober tot en met december uit op bijna 302 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog ruim 626 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van Ubisofts gebroken boekjaar bedroegen de nettoboekingen 944 miljoen euro, tegenover ruim 1,4 miljard euro in het vorige boekjaar.

Ook het aandeel van Ubisoft kreeg het voorbije jaar klappen. Het verloor in een jaar tijd meer dan 52 procent van zijn waarde. Sinds het begin van dit jaar koerst het aandeel 11 procent lager. Begin dit jaar ontsloeg Ubisoft ook 185 mensen in Europa en sloot het een studio in het Verenigd Koninkrijk.

Creatieve aderlating

“Ubisoft is al heel wat belangrijk creatief talent verloren, wat heeft bijgedragen aan de tegenvallende lanceringen”, weet Birger De Geyter, managing director van het gameconsultancybedrijf Spacefwd. “Yves Guillemot, de medeoprichter en CEO, is inmiddels pensioengerechtigd en de vraag is in hoeverre hij nog voeling heeft met wat leeft bij jonge spelers. Er is echt nood aan een frisse blik, wat de recente games van Ubisoft bewijzen.”

De afgelopen jaren probeerde Ubisoft in te spelen op het aanhoudende succes van de gratis game Fortnite, die al jarenlang een nooit geziene omzet haalt in de gamingindustrie. Maar uit gratis shooters zoals Hyper Scape en XDefiant werd al vroegtijdig de stekker getrokken. Hyper Scape werd na twee jaar stopgezet en de servers van XDefiant werden in juni afgesloten, iets langer dan een maand na de lancering. De game-uitgever probeert verder in te spelen op de groeiende markt van mobiele games, maar dat gebeurt met wisselend succes, ondanks overnames van gespecialiseerde studio’s zoals Ketchapp en Kolibri Games.

Verder heeft de controversiële manier waarop Ubisoft extra inkomsten probeerde te genereren het bedrijf en zijn games alleen maar minder populair gemaakt bij gamers, zegt De Geyter. “Ubisoft stopte een deel van de content van de nieuwste Assassin’s Creed-games met een season pass achter een betaalmuur, terwijl die voorheen gewoon deel uitmaakte van het spel.” Assassin’s Creed is Ubisofts bekende reeks actierollenspellen. De Geyter vertelt ook hoe Ubisoft experimenteerde met NFT’s (non-fungible tokens, of virtuele objecten gekoppeld aan een blockchain. Het verkocht zo virtuele figuurtjes voor tienduizenden euro’s in het gratis spel Champions Tactics. “Een schaamteloze money grab, volgens gamers”, zegt De Geyter.

Chinese overname?

Ubisoft onderzoekt opties om uit de malaise te komen. In januari maakte de uitgever bekend dat het niet nader genoemde “vooraanstaande adviseurs” heeft ingeschakeld om “verschillende verregaande en strategische opties” te onderzoeken. Mogelijk overweegt de oprichtersfamilie Guillemot haar aandelenpakket te verkopen aan de Chinese gamegigant Tencent. Tencent en de Guillemots bezitten samen zo’n kwart van de aandelen. In 2022 kocht Tencent ook al 49,9 procent van de aandelen van Guillemot Brothers Limited, de holding van de familie Guillemot. In oktober deden geruchten de ronde dat Tencent Ubisoft van de beurs zou halen na een overname.

“Dat is vaak de strategie, omdat de overnemer dan de volledige controle krijgt over een bedrijf zonder dat het nog regelmatig hoeft te rapporteren en verantwoording moet afleggen aan kleinere aandeelhouders”, vertelt Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen. “Voor beleggers kan een overname op korte termijn een mooi rendement opleveren. Als Tencent Ubisoft van de beurs haalt, moet het beleggers overtuigen met een bod dat boven de huidige koers ligt. In het geval van Ubisoft lijkt de overname logisch en het aandeel heeft nog nauwelijks gereageerd op de geruchten. Het is dus een aanvaardbaar risico voor beleggers om daarop te speculeren”, vindt Reweghs. Al benadrukt hij dat het een risico blijft. Mogelijk wacht Tencent op een nog lagere koers voordat het een bod uitbrengt.

Tencent is met een jaaromzet van 25,5 miljard dollar in 2023 het grootste gamebedrijf ter wereld, na Sony Interactive Entertainment (met 29,8 miljard dollar omzet) en vóór Microsoft Gaming (21,5 miljard dollar omzet). Het bezit Riot Games, de studio achter League of Legends, en heeft 40 procent van de aandelen van de gameontwikkelaar Epic Games, bekend van Fortnite.

Vel duur verkopen

Terwijl Ubisoft zijn toekomst uitstippelt, vestigt het zijn hoop op de aankomende game Assassin’s Creed Shadows. Die game had oorspronkelijk in november vorig jaar moeten uitkomen, maar de lancering werd uitgesteld tot februari en vervolgens tot maart. Ubisoft zou optimaal de tijd willen nemen om feedback van testers goed te verwerken. Volgens Ubisoft lopen de bestellingen van klanten inmiddels in lijn met die van Assassin’s Creed Odyssey, de op een na succesvolste game in de reeks. Dat spel verscheen in 2018.

“Dat uitstellen van de release heeft Ubisoft pijn gedaan, zoals blijkt uit de nettoboekingen. Maar Assassin’s Creed Shadows kan een goede en succesvolle game worden”, denkt De Geyter. Ubisoft zou afzien van het lanceren van een season pass. Een succesvolle release van zijn meest prestigieuze reeks zou Ubisoft ook kunnen helpen bij onderhandelingen over een overname. Het zou bijvoorbeeld de overnameprijs voor Tencent kunnen opdrijven of de familie Guillemot kunnen helpen om meer controle te behouden, nadat de overname een feit is geworden. De Guillemots kunnen hun vel duur verkopen.

“Tencent heeft al bewezen dat het respect toont en de nodige vrijheid gunt aan entiteiten die goed presteren. Neem Riot Games, de Amerikaanse studio achter League of Legends. Die heeft een doorgedreven e-sportsconcept mogen ontwikkelen en bracht met Arcane een dure – maar erg succesvolle – serie uit op Netflix.”