Het blijft de VS voor de wind gaan in 2025 en Trump verandert daar niets aan

De Amerikaanse economie gaat in goeden doen 2025 in. De politiek zal het niet bederven. Nog niet.

De Verenigde Staten gaan 2025 in met een indrukwekkend momentum. Volgens de consensusvoorspelling van analisten had er nu al een recessie moeten zijn. In plaats daarvan is het de enige grote economie waar de productie boven de trends van voor de pandemie ligt. De werkloosheid schommelt rond 4 procent, ruim onder het gemiddelde van de afgelopen drie decennia. De inflatie zal in 2025 terugkeren naar de doelstelling van de Federal Reserve van 2 procent per jaar.

Lagere rente

Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. Sommige economen vrezen dat een vertraging in de banengroei een slecht voorteken is voor de groei. Anderen zijn bang dat de inflatie hardnekkig zal zijn. In 2025 worden die angsten waarschijnlijk niet bewaarheid. Nu de toeleveringsketens genezen zijn van de pandemie en de arbeidsmarkt weer normaal is, zal de prijsdruk verder afnemen.

De Fed is al begonnen met het verlagen van de rente. Van 5,5 procent in september zal de Fed de rente tegen eind 2025 onder 4 procent brengen, een niveau dat bedrijven en consumenten zal aanmoedigen meer uit te geven. Het zou een bestcasescenario zijn, waarin Amerika de inflatie naar beneden krijgt zonder de groei te verpletteren. President Trump zal zeker met de eer gaan strijken voor de sterke economie, hoewel zijn voorganger, Joe Biden, een grotere rol heeft gespeeld.

Trumps agenda

Hoe zal het beleid van Trump de economie beïnvloeden? Zijn aanhangers geloven dat hij de economie nog sterker zal maken. Ten eerste heeft hij een golf van deregulering beloofd. Hij zal het voor energiebedrijven gemakkelijker maken om boorvergunningen te krijgen, voor techgiganten om kunstmatige intelligentie in te zetten en voor financiële bedrijven om geld te lenen. Ten tweede wil hij de belastingen verlagen.

Dat beleid geeft misschien niet de groeikick waarop Trump hoopt. De olie- en gasproductie stond onder Joe Biden al op een recordhoogte en er is niet veel ruimte voor grote stijgingen. En met een federaal tekort van 6 procent zullen ten minste enkele Republikeinen in het Congres bezwaar maken tegen de belastingplannen van Trump.

De economische gevolgen van het slechtste beleid van Trump kunnen relatief beperkt blijven in 2025.

Twee andere onderdelen van Trumps agenda brengen ernstige risico’s met zich. Hij is vastbesloten de importtarieven te verhogen. En hij wil miljoenen illegale immigranten het land uitzetten. Die maatregelen kunnen de importprijzen opdrijven en de economie ontdoen van arbeiders, wat de groei zou drukken en de inflatie zou aanwakkeren.

Veel zal afhangen van hoe agressief Trump zijn doelen nastreeft. Hij zal de importtarieven op Chinese producten wellicht snel optrekken, maar voor de rest van de wereld misschien wat bedachtzamer zijn. Strengere grenscontroles zullen de stroom die de VS binnenkomt vanuit het zuiden afremmen, maar het zal moeilijker zijn migranten die al in het land zijn, op te pakken.

De economische gevolgen van het slechtste beleid Trump kunnen dus relatief beperkt blijven in 2025. Maar we moeten het gevaar niet minimaliseren: naarmate hij de tarieven en de deportaties opvoert, zullen de gevolgen toenemen. Maar het komende jaar zal de robuuste Amerikaanse economie de politiek overstemmen.