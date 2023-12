Argenx verliest ruim 30 procent na tweede opdoffer met Vyvgart: 7 miljard euro aan beurswaarde weg

Argenx moet opnieuw een stevige tegenvaller melden voor zijn geneesmiddel Vyvgart. Na teleurstellende resulaten zet het biotechbedrijf het onderzoek in de huidziekte pemphigus vulgaris stop. De beurs reageert met een verlies van ruim 30 procent.

Vyvgart is de commerciële naam voor de FcRn-remmer efgartigimod. Eind november liet het biotechbedrijf al weten dat de studie met de onderhuidse toedieningsvorm van het middel, Vyvgart Hytrulo, voor de bloedziekte ITP (primary immune thrombocytopenia) primaire, noch secundaire eindpunten had gehaald. Daar komt nu hetzelfde teleurstellende resultaat voor de fase III-resultaten in de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) bovenop. Opnieuw kon Vyvgart geen voldoende groot verschil in werkzaamheid aantonen tegenover de placebogroep.

Miljardenverlies aan beurswaarde

Voor ITP waren piekverkopen tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar vooropgesteld. Voor PV liepen de verwachte piekverkopen op tot tussen 1 en 1,5 miljard dollar. In de meeste analistenmodellen stond PV voor 50 tot 70 euro waarde per aandeel.

De koers moet voor een tweede keer in korte tijd een zware dreun incasseren: – 30 procent bij de start van de handel op Euronext Brussel. Dat houdt een verlies aan beurswaarde van ruim 7 miljard euro in.

Het was natuurlijk onrealistisch dat efgartigimod zou scoren in elk van de vijftien indicaties waarin de molecule zal worden getest. Maar dit nieuwe, tegenvallende nieuws maakt de omzetprognose van analisten van 4 miljard dollar voor 2027 een pak moeilijker te realiseren.

Toch miljardenverkoop

Vyvgart kan voor een aantal zeldzame auto-immuunziekten een oplossing bieden, maar duidelijk niet voor allemaal. Voor de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) zagen we al zeven opeenvolgende kwartalen hoger dan verwachte nettoverkoopcijfers en is het middel goed op weg om dit jaar de status van blockbuster te verwerven. Dat betekent dat de jaarlijkse verkoop minimaal 1 miljard dollar zal bedragen.

Afgelopen zomer steeg de koers nog naar een piekniveau toen een andere indicatie, de neuromusculaire ziekte CIDP, wel sterke fase III-resultaten opleverde. De bedoeling was om nog voor het einde van het jaar de Amerikaanse goedkeuringsaanvraag in te dienen.

Met 2 tot 3 miljard dollar aan verwachte piekverkopen in de goedgekeurde spierziekte myasthenia gravis en 1,5 tot 2 miljard dollar verwacht voor CIDP blijft Vyvgart een straf geneesmiddel.

Ruime pijplijn

Gelukkig omvat de pijplijn van argenx meer dan efgartigimod. Zo verwacht het bedrijf ook nog veel van andere molecules als ARGX-117 en ARGX-119, en wordt wellicht weldra een nieuwe, beloftevolle molecule voorgesteld. Volgend jaar volgen nog heel wat klinische resultaten met efgartigimod en krijgen we meer klinische data over ARGX-117, het volgende kandidaat-middel met een pijplijn-in-een-product-potentieel.

