Aandelenduel: Solvay versus Syensqo

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week nemen twee zustervennootschappen het tegen elkaar op: Solvay en Syensqo.

Marktpositie: Solvay

Beurswaarde: Syensqo

Koersprestatie 1 jaar: Solvay

Return 1 jaar: Solvay

Bèta: Syensqo

Dividendrendement: Solvay

Groei dividend 5 jaar: Syensqo

Koers/winst 2025: Solvay

PEG-ratio: Syensqo

Koers/omzet: Solvay

Koers/boekwaarde: Syensqo

Ev/ebitda: Solvay

Rendement op eigen vermogen: Solvay

Rendement op ingezet kapitaal: Solvay

Schuldgraad: Syensqo

Dit is een voorlopig aandelenduel. Beide zustervennootschappen nog maar goed een jaar opgesplitst en zijn zich nog ‘aan het zetten’. We moeten beide vennootschappen naar hun positie op hun eigen markten beoordelen en geven daar een lichte voorkeur voor Solvay. In beurswaarde is Syensqo (7,8 versus 3,0 miljard euro) dan weer duidelijk de grootste. De koersprestatie en de return (inclusief dividenden) kunnen we maar voor één en niet de gebruikelijke vijf jaar bekijken, maar dan is Solvay twee keer de duidelijke winnaar. Het veel hogere dividendrendement is ook een feit voor Solvay, dat zich als dividendwaarde presenteert, al is de marktconsensus dat het dividend van Syensqo de komende jaren sneller zal groeien. De verwachte koers-winstverhouding is voor het Solvay-aandeel lager dan voor het Syensqo-aandeel, dat wel een lagere PEG-ratio (price earning to growth, koerswinst ten opzichte van de winstgroei) heeft voor de komende vijf jaar. De verhouding van de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) is bij Solvay toch weer lager dan bij Syensqo. Dat laatste kon ook het afgelopen jaar een hoger rendement op eigen vermogen (ROE) en rendement op ingezet kapitaal (ROCE) scoren. De schuldgraad (netto financiële schuld ten opzichte van de ebitda) ligt bij Syensqo lager dan bij Solvay.

Conclusie

We begeven ons op glad ijs door amper veertien maanden na de opsplitsing de twee bedrijven al tegenover elkaar te zetten. Het verhaal kan over enkele jaren volledig anders draaien. Maar voorlopig geven we toch de voorkeur aan Solvay met een score van negen gewonnen duels tegenover zes voor Syensqo. De markt ging op de eerste beursdag massaal voor de groeiwaarde Syensqo. Het waardeaandeel Solvay werd de dieperik in gestuurd. Dat effect zindert nog altijd na.