Aandelenduel: AB InBev versus Heineken

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week nemen de brouwers AB InBev en Heineken het tegen elkaar op.

Marktpositie: AB InBev

Beurswaarde: AB InBev

Koersprestatie 5 jaar: Heineken

Return 5 jaar: Heineken

Bèta: Heineken

Dividendrendement: Heineken

Groei dividend 5 jaar: Heineken

Koers/winst ’25: AB InBev

PEG-ratio: Heineken

Koers/omzet: Heineken

Koers/boekwaarde: AB InBev

Ev/ebitda: AB InBev

Rendement op eigen vermogen: AB InBev

Rendement op ingezet kapitaal: AB InBev

Schuldgraad: Heineken

Ondanks de stevig vertraagde groei van de jongste jaren blijft AB InBev de wereldmarktleider en ondanks het feit dat de beurskapitalisatie (koers x aantal aandelen) sinds 2016 meer dan gehalveerd is, blijft die een pak groter dan die van Heineken (98 miljard versus bijna 40 miljard euro). Beide bedrijven kunnen niet trots zijn op hun koersprestatie en hun return (koersevolutie + dividenden) van de afgelopen vijf jaar – die zitten van beide aandelen diep in het rood – maar Heineken doet het met respectievelijk -28 en -22 procent minder slecht dan de wereldmarktleider. Heineken heeft een lagere bèta (gevoeligheid voor marktbewegingen) dan AB InBev en heeft dus een lager risico als de markten naar beneden gaan.

AB InBev heeft de dividendbelegger de afgelopen vijf jaar geen gunsten kunnen verlenen. Maar de waardering van het AB InBev-aandeel is vandaag wat goedkoper dan die van het Heineken-aandeel. Het Nederlandse brouwersaandeel kent wel een sterkere winstgroei. Vandaar dat de PEG-ratio (price earning to growth of koerswinst ten opzichte van de winstgroei) lager ligt bij Heineken dan bij AB InBev.

De andere waarderingscriteria geven een wisselend beeld. Analisten kijken vooral naar de ondernemingswaarde (enterprise value of ev: beurswaarde + schulden – kaspositie) versus de ebitda of bedrijfskasstroom. Daar haalt AB InBev het nipt van Heineken. Ondanks een dalende ontwikkeling blijft AB InBev een stuk rendabeler dan Heineken en andere spelers in de sector. Zowel in het rendement op eigen vermogen (return on equity of ROE) als in het rendement op ingezet kapitaal (return on capital employed of ROCE) doet AB InBev respectievelijk 220 en 200 basispunten beter. Maar sinds de zware overname van SAB Miller in 2016 blijft AB InBev gebukt onder een duidelijk hogere schuldgraad (netto financiële schuld ten opzichte van de ebitda) dan Heineken.

Conclusie

Aanvankelijk leek het een walk in the park voor het Nederlandse bieraandeel, maar de winstgevendheid van AB InBev steekt er nog altijd met kop en schouders bovenuit. Voor de laatste parameter stond het 7 tegen 7. De hogere schuldgraad doet het duel toch kantelen in het voordeel van Heineken met 8 tegen 7. Maar het gaat slechts om een lichte voorkeur. Bovendien liggen beide aandelen momenteel niet goed in de markt. Voorlopig hebben ook wij voor beide waarden slechts een ‘houden’-advies.