De 5 favoriete aandelen van… Yannick Verloove (BNP Paribas Fortis)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Yannick Verloove, global equity specialist bij de grootbank BNP Paribas Fortis.

“Hoewel de grootste zorgen van de baan zijn, hebben de spanningen in de banksector de onzekerheid in de markt verhoogd”, zegt Verloove. “In die context willen we een ​​te grote blootstelling aan risicovolle aandelen of aandelen met een te hoge schuldenlast vermijden, en ons concentreren op kwaliteitsaandelen.”

“Wat verstaan we onder ‘kwaliteit’? Marktleiders in hun industrie; een sterke marktpositie, prijszettingsmacht en marges; inkomsten die niet te cyclisch zijn, die structurele groei kennen; en een solide balans.”

“Sectoren waar traditioneel veel kwaliteitsaandelen worden aangetroffen, zijn onder andere de gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen, technologie en luxegoederen.”

1. STM

STMicroelectronics, één van de grootste en meest gediversifieerde producenten van halfgeleiders in de wereld, ligt in polepositie om in te spelen op de explosieve vraag die de komende jaren verwacht wordt naar kleinere, krachtigere en energiezuinigere chips.

Na een beresterk 2022 verwachten we voor dit jaar een verdere lichte groei van de omzet bij een degelijke winstgevendheid. Dit dankzij een sterk orderboek, de positionering in de juiste groeisegmenten (automotive/Sic, het internet der dingen, microcontrollers en 3D-sensing voor smartphones) en typische langetermijncontracten met grote klanten (Apple, Tesla, enzovoort). Die zullen een mogelijke cyclische terugval bij het consumentensegment meer dan compenseren.

Bijkomende positieve elementen zijn de nettocashpositie, de goede winstzichtbaarheid dankzij langetermijncontracten en de onderbelichte sterke positie in microcontrollers.

De huidige waardering is één van de goedkoopste onder de grote chipproducenten, en de recente forse en onterechte koerscorrectie biedt een extra koopgelegenheid.

2. AB InBev

Bij AB InBev, ’s werelds grootste bierbrouwer, zien we stilaan opnieuw een mooi schuimlaagje verschijnen. Nu de schuldproblematiek en het gebrek aan voldoende groei van de baan zijn, kan de marktperceptie rond het aandeel veranderen van ‘een grote schuldenberg’ naar een duurzame, zeer winstgevende groeiwaarde zonder het schuldjuk van weleer. Een herwaardering in de positieve zin dus. Voegen we hier nog de sterke prijszettingsmacht, de toenemende duurzaamheidsfocus, de aantrekkelijke waardering en het uitzicht op verder stijgende dividenden aan toe, dan hebben we alle ingrediënten voor een sterk brouwsel.

3. Richemont

De Zwitserse luxegroep Richemont is een toonaangevende producent en distributeur van juwelen, uurwerken en premiumaccessoires.

Richemont surft mee op enkele megatrends, zoals de groeiende wereldbevolking en de oprukkende middenklasse. Vooral Aziatische consumenten zijn fan van Europese topluxemerken, die almaar groter en winstgevender worden.

De vraag naar juwelen kan, zelfs in een zwakker economisch klimaat, ondersteund blijven door structurele factoren zoals:

sterke merken zoals Cartier en VCA die marktaandeel afsnoepen van merkloze juwelen, die nog steeds twee derde van de markt uitmaken; China is nog maar recent begonnen de westerse stijl juwelen te ontdekken

Ten slotte laat de sterke balans toe om ook extern te groeien via selectieve overnames. Hoewel het management momenteel een mogelijke overname van Kering uitsluit, blijft dat wel een optie voor later.

4. Roche

Het Zwitserse Roche is de grootste Europese farmagroep, wereldleider in oncologie, immunotherapie en diagnostica, en innoveert ook in oftalmologie, neurologie en hemofilie.

De koers is sinds zijn hoogtepunt van april 2022 behoorlijk gecorrigeerd. De waardering ligt nu onder het sectorgemiddelde. De koersdaling was vooral het gevolg van teleurstellende klinische resultaten met de voornaamste onderzoeksprogramma’s.

De belangrijkste recente lanceringen kennen echter een zeer mooie groei.

Op korte termijn is er een weinig significante nieuwsstroom over de pijplijn. Het bedrijf heeft echter een sterke trackrecord qua innovatie, en in 2024 verwachten we een versnelling van de klinische resultaten, onder meer op gebied van MS, borstkanker en longkanker.

Gezien dit jaar een transitiejaar is, en er een uitbodeming zichtbaar is in de koers na de dalende trend, kan dit een mooi instapmoment vormen voor het aandeel.

5. Neste

Het Finse Neste is ’s werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel.

Als marktleider in duurzame luchtvaartbrandstof is Neste goed geplaatst om te profiteren van de toenemende vraag als gevolg van overheidsregulering in Europa en de Verenigde Staten, die luchtvaartmaatschappijen ertoe verbindt om gradueel hun percentage van duurzame brandstoffen te verhogen.

De uitdaging voor Neste bestaat erin om zijn marges intact te houden. De toenemende vraag naar biobrandstoffen zal leiden tot competitievere verkoopsprijzen en hogere concurrentie om grondstoffen (dierlijke vetten, gebruikt frituurvet, productieafval en residu van plantaardige olie, maïsolie, enzovoort).

Beleggers willen dat het bedrijf zijn langetermijnvisie rond het in stand houden (of uitbreiden) van zijn marges uit de doeken doet. De ‘capital markets day’ in juni kan daarom een katalysator voor het aandeel zijn. De recordmarge dit kwartaal (boven verwachting en consensus), en een vooruitzicht van aanhoudend sterke margegeneratie volgend kwartaal, kunnen het aandeel op korte termijn alvast ondersteunen.

