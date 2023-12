De 5 favoriete aandelen van… John William Olsen (M&G)

Hoe vergaat het de beurshandel nu de rente voorbij haar piek lijkt? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan de Deen John William Olsen, beheerder van het M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund.

1/ Ball Corp

Ball Corp is ’s werelds grootste leverancier van aluminium drankblikjes. Het heeft een marktaandeel van meer dan 40 procent op zijn belangrijkste markten. In tegenstelling tot vergelijkbare plastic producten kunnen aluminium blikjes oneindig worden gerecycled. Ball Corp kan profiteren van schaalvoordelen, flexibiliteit in de productie en het heeft productiefaciliteiten die meestal zeer dicht bij zijn belangrijkste klanten liggen, waardoor het een favoriete leverancier van verpakkingsmateriaal is voor bedrijven als Coca Cola. Hierdoor kan Ball Corp sterk profiteren van de rugwind van de vraag naar duurzamere verpakkingen.

2/ Ansys

Ansys is een wereldleider in simulatiesoftware voor engineering met een ongeëvenaard vermogen om verschillende takken van de fysica (thermodynamica, elektromagnetisme, kwantum, optica en atomica) te integreren, waardoor zijn klanten complexe simulaties efficiënt kunnen uitvoeren in een realistische omgeving. Deze unieke positie in high-end softwaresimulatie maakt meer efficiëntie mogelijk in de industriële productie en leidt tot consistent hoge retentiepercentages en een gestage groei voor het bedrijf. Climeworks, de maker van de eerste commercieel beschikbare koolstofopvangtechnologie, behoort tot de klanten. Het CO2-verzamelsysteem van Climeworks vangt het gas op, filtert en concentreert het, waarna het kan worden gebruikt door kassen, de voedings- en drankenindustrie en fabrikanten van hernieuwbare producten.

3/ Weir Group

Door de verkoop van de volatiele olie- en gasdivisie konden we tegen een aantrekkelijk instapprijs een positie nemen in de Britse mijnbouwuitrustingsleverancier Weir Group. Terwijl de mijnbouwindustrie vanuit zakelijk oogpunt vaak volatiel is, profiteert deze groep van een zeer stabiele aftermarket in de mijnbouw, die goed is voor ongeveer 80 procent van haar inkomsten.

Wat duurzaamheid betreft, staat de mijnbouwsector voor serieuze uitdagingen om zijn uitstoot terug te dringen, aangezien het nog een van de industrieën met de hoogste uitstoot is. Toch zal juist deze sector van cruciaal belang zijn als we de wereldeconomie echt koolstofvrij willen maken. Er zal een veel grotere hoeveelheid metalen – zoals koper – nodig zijn dan tot nu toe is gedolven. Elektrische wagens bevatten bijvoorbeeld vier keer zoveel koper dan fossiel aangedreven wagens en er is zelfs nog meer nodig om het equivalent aan energie te produceren wanneer windenergie als energiebron wordt vergeleken met energieproductie op basis van traditionele centrales die fossiele brandstoffen gebruiken.

De Weir Group levert apparatuur die de efficiëntie kan verhogen en tegelijkertijd mijnbouwers kan helpen om koolstofarm te worden en hun klimaatdoelstellingen te halen. Weir bevindt zich in een goede positie om te profiteren van de transitie naar elektrische wagens en een toename van de infrastructuur voor hernieuwbare energieopwekking, aangezien 50 procent van zijn materiaaluitrusting betrekking heeft op koper- en batterijmetaalgerelateerde materiaaluitrusting.

4/ Manhattan Associates

Het Amerikaanse bedrijf Manhattan Associates is de beste in zijn klasse in het ontwikkelen van supplychain-, omnichannel- en voorraadbeheeroplossingen voor zijn klanten, waaronder fabrikanten, retailers en logistieke dienstverleners. Van magazijnbeheersystemen tot verkooppunten: deze softwareoplossingen helpen detailhandelaars hun eigen efficiëntie en de ervaring van hun klanten te verbeteren en helpen een balans te vinden tussen online en in-store strategieën.

5/ WH Smith

De Britse retailer WH Smith wordt soms gezien als een saaie winkelstraatnaam die geplaagd wordt door dezelfde uitdagingen als andere fysieke winkels. Naar onze mening is dit bedrijf echter een over het hoofd gezien juweeltje met een lange groeibaan in de reisretail, die veel winstgevender is dan winkels in winkelstraten. Het bedrijf bezit verschillende reisretailmerken en gebruikt wereldwijd verschillende winkelketens. WH Smith blinkt uit in het optimaliseren van het commerciële rendement per vierkante meter van de winkels, voortbouwend op de ervaring van het optimaliseren van hun op gemak gerichte winkels in winkelstraten en 175 jaar ervaring met het exploiteren van winkels in treinstations in het Verenigd Koninkrijk. Dat zorgt voor concurrentievoordeel ten opzichte van branchegenoten en leidt tot hoge winstpercentages op gewilde reislocaties. Vanuit een duurzaamheidsperspectief heeft WH Smith ambitieuze, op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen gesteld en een sterke duurzaamheidsfocus op planeet, mensen en gemeenschap.

