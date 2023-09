Abrupt en brutaal einde voor Biocartis-aandeelhouders

Veel Biocartis-aandeelhouders werden dinsdagochtend met een schok wakker bij het lezen van twee persberichten. Het ene – over de halfjaarresultaten – deed er eigenlijk niet meer toe. Want in het tweede kregen de aandeelhouders de boodschap dat hun aandelen eensklaps waardeloos worden.

De beursgenoteerde maatschappij wordt simpelweg geliquideerd, en naar verwachting zullen de aandeelhouders daarbij niets ontvangen. Zo’n aankondiging is zelden of nooit gezien op Euronext Brussel, al zijn er wat gelijkenissen met het Nyrstar-verhaal. Zonder het minste verweer worden de Biocartis-aandeelhouders de facto onteigend. Ze hebben het verhaal van het biotechbedrijf nochtans jarenlang trouw ondersteund. Het waren vaak heel moeilijke tijden.

Biocartis-aandeelhouders betalen nu een zware tol door na de dubbele financiering in 2019 – een kapitaalverhoging van 55 miljoen euro tegen 11,1 euro per aandeel en de uitgifte van een converteerbare obligatie voor 150 miljoen euro met vervaldatum in 2024 – te lang te wachten om bij te financieren. Er zijn wel verzachtende omstandigheden: de covid-19-pandemie in 2020, een brand op de site in Mechelen in 2021 en de uitbraak van de Oekraïne-crisis in 2022 verhinderden een positief momentum voor een kapitaaloperatie.

We houden er rekening mee dat aandeelhouders van Biocartis juridische stappen zullen ondernemen.

Het gevolg was al een lastige en noodgedwongen fors verwaterende financiering, die in januari 2023 werd afgerond en bruto 66 miljoen euro opbracht. Een kapitaalverhoging tegen 0,75 euro per aandeel was al een enorme opoffering. Nu blijkt die financiering van minder dan een jaar geleden ook onvoldoende te zijn. De wortel richting winstgevendheid werd de aandeelhouder altijd voor de neus gehouden. Analisten mikten voor de aankondiging vandaag nog op winstgevendheid vanaf 2025, ten laatste 2026. Maar als die rentabiliteit ooit gerealiseerd wordt, zal het zonder de bestaande aandeelhouders zijn. Dat voelt heel onrechtvaardig aan voor hen. Temeer omdat ze geen kans meer krijgen om nog aan een kapitaaloperatie mee te doen. We houden er dan ook rekening mee dat bestaande aandeelhouders juridische stappen zullen ondernemen.

‘Nieuw’ Biocartis

Het ‘oude’ Biocartis leek nochtans heel beloftevol. Het geesteskind van Rudi Pauwels werd in 2007 opgericht en leek met het diagnostisch toestel Idylla een serieuze kanshebber in huis te hebben om in de diagnostiscamarkt door te breken. Maar het is nogmaals gebleken het veel meer moeite en geld kost om de wereld commercieel te veroveren dan ingeschat. De verkoop van toestellen en cartridges ging gestaag, maar te traag vooruit. De ‘killer application’ die de ziekenhuizen haast zou verplichten met het toestel aan de slag gegaan, is er nooit gekomen.

Nu wordt er een ‘nieuw’ Biocartis gebouwd, waarin obligatiehouders en bevoorrechte schuldeisers voor een herkapitalisatie zullen zorgen, inclusief een schuldherschikking, een schuldkwijtschelding en een kapitaalinjectie van 40 miljoen euro. Dat moet volgens de nieuwe CEO Roger Moody voldoende zijn om de periode te overbruggen tot het nieuwe Biocartis break-even zal zijn met zijn ebitda (bedrijfskasstroom). Volgens Moody zou dat al eind volgend jaar zijn. Dat laatste vooruitzicht maakt de aankondiging van vandaag extra zuur voor de bestaande Biocartis-aandeelhouders.