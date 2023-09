De 5 favoriete aandelen van… Tony Roberts (Invesco)

Hoe vergaat het de beurshandel in de nazomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan de Brit Tony Roberts, portfoliomanager van het Metaverse-fonds bij Inveco.

1/ Shin-etsu Chemical

Een volledig meeslepende metaverse-ervaring vereist een enorme hoeveelheid rekenkracht, waardoor computing een belangrijk onderdeel van de waardeketen is. Shin-etsu Chemical is wereldwijd het nummer één in ultrazuivere wafers van silicium waarop halfgeleiderschakelingen worden geëtst. Ze zijn vooral sterk in high-end epitaxiale wafers die gewaardeerd worden door toonaangevende halfgeleiderfabrikanten.

2/ Tencent

Tencent is het grootste technologiebedrijf in China met een aanzienlijk marktaandeel in sociale netwerken, mobiele en pc-games, betalingen, de cloud en zakelijke diensten. Het bedrijf heeft ook belangen in veel overzeese gamestudio’s, waaronder een belang van 40 procent in Epic Games, de eigenaar van Fortnite, en het toonaangevende grafische programma Unreal Engine. Door de combinatie van zijn expertise in het bouwen van meeslepende digitale werelden voor games, zijn sociaalnetwerkplatforms met meer dan 1 miljard gebruikers en zijn positie in Epic Games is Tencent een kernonderdeel van China’s inspanningen voor de uitbreiding van het metaverse.

Meta heeft een grote strategische ommezwaai gemaakt en geïnvesteerd in een breed scala aan metaversetoepassingen. Het heeft zijn bedrijf zelfs Meta genoemd om hun nieuwe richting te benadrukken. Online sociale ruimten worden steeds immersiever en gamified. Zo is Roblox veel meer dan alleen een spel, het kan worden beschouwd als een sociaal netwerk voor tientallen miljoenen gebruikers. Meta kan de artificiële intelligentie die het heeft ontwikkeld voor reclamedoeleinden gebruiken om die nieuwe sociale ruimtes zinvoller te maken. Het is ook eigenaar van Oculus, het nummer één in VR-headsets.

4/ Reply

Bedrijven die aanwezig willen zijn in het metaverse hebben advies nodig, en dat is waar Reply om de hoek komt kijken. Reply is een Italiaanse consultant met expertise in een groot aantal IT-domeinen, waaronder het adviseren van bedrijven over hun metaversestrategie. Op het juiste metaverseplatform zijn voor je diensten of producten en weten hoe je je metaverse-ervaring opbouwt, zijn belangrijke onderdelen van het onboardingproces.

5/ UMG

UMG is het toonaangevende wereldwijde muzieklabel. Het kan potentieel voordeel trekken uit het metaverse. Er zijn al concerten geweest in Fortnite en Roblox, die miljoenen gebruikers trokken en voor miljoenen dollars aan merchandise verkochten. Roblox heeft verklaard dat het graag het stadium wil bereiken waarin een artiest een meeslepend virtueel concert kan hosten en de ervaring hoog genoeg is om kaartjes te kunnen vragen. Koopwaar en royalty’s van muziek die wordt afgespeeld in metaverse-ervaringen zijn andere potentiële inkomstenbronnen.

