De 5 favoriete aandelen van… Joakim Ahlberg (Nordea AM)

Hoe vergaat het de beurshandel in de (wegebbende) zomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Joakim Ahlberg — foto: Nordea

Deze week is het de beurt aan Joakim Ahlberg, de fondsbeheerder van het North American Stars Equity Fund van de Scandinavische vermogenstitaan Nordea.

1/ Adobe

Adobe Inc., een multinationaal techbedrijf met hoofdkantoor in het Californische San Jose, is al jaren een begrip in digitale software, maar het blijft innoveren. Het aandeel is dit jaar al met meer dan 50 procent gestegen, omdat beleggers positief oordelen over de inspanningen van het bedrijf om zijn leidende positie in het nieuwe tijdperk van baanbrekende generatieve AI-technologie te vergroten. Bovendien zal de winst per aandeel dit jaar naar verwachting met 12,4 procent groeien, wat meer is dan de gemiddelde groei van 8,8 procent die de sector neerzet.

2/ Ansys

Ansys perfectioneert zijn simulatieoplossingen al vijf decennia en is daarin een duidelijke marktleider. Dankzij de software van het bedrijf kunnen innovators in verschillende sectoren grenzen verleggen met de voorspellende kracht van simulatie – van duurzaam transport en geavanceerde halfgeleiders tot satellietsystemen en levensreddende medische apparatuur. Wij verwachten robuuste financiële resultaten van Ansys dankzij zijn toonaangevende high-performance computing, cloudoplossingen en AI-gestuurde simulaties.

3/ Applied Materials

Applied Materials, met hoofdkantoor in Silicon Valley, is een leider in materiaaltechnische oplossingen die worden gebruikt om vrijwel elke nieuwe halfgeleider en elk geavanceerd beeldscherm ter wereld te produceren. Het bedrijf is een expert in het modificeren van materialen op atomair niveau en op industriële schaal. Dat de wereldwijde capaciteitsuitbreiding van chipfabrieken Applied Materials geen windeieren legt, hoeft geen betoog. Applied Materials rapporteerde in mei winstcijfers en het aandeel kreeg onlangs een extra boost door zijn blootstelling aan artificiële intelligentie.

4/ Stryker

Stryker is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven in medische technologie en biedt innovatieve producten en diensten aan in het domein van medische en chirurgische apparatuur, neurotechnologie, orthopedie en wervelkolomchirurgie, die bijdragen aan betere resultaten voor patiënten en de gezondheidszorg. Stryker heeft daarbij een trackrecord als onbetwiste trendsetter in medische technologie. De toonaangevende winstgevendheid van het bedrijf, de sterke omzetgroei en de solide balans maken het een aantrekkelijke investering tegen de huidige prijs.

5/ Xcel Energy

Xcel Energy Inc. is een Amerikaans gereguleerd energiebedrijf. Het heeft klanten die elektriciteit en aardgas afnemen in acht staten. Xcel heeft zijn klimaatrapportage aanzienlijk verbeterd en de beloning van leidinggevenden gekoppeld aan het halen van emissiereductiedoelstellingen. Bovendien heeft Xcel onlangs toestemming gevraagd voor de sluiting van kolencentrales en streeft het naar een volledige sluiting van alle resterende kolencentrales in 2030, of zelfs eerder. Xcel zal profiteren van zijn inzet voor de energietransitie.

