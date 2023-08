Fortnite laat nu al zien hoe Facebook en co hun volgende miljarden zullen verdienen

De techgigant Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) test chatbots met verschillende persoonlijkheden uit. Facebook en Instagram, de sociale netwerken die de miljarden binnenbrengen, zijn niet meer hip en kampen met een lager enthousiasme bij de gebruikers. De virtuele personages moeten de boel opvrolijken. Dat gebeurt al jaren bij het internetfenomeen Fortnite. Wie wil weten hoe er geld zal verdiend worden in het metaverse, het internet dat een echte virtuele wereld wordt, hoeft eigenlijk enkel Fortnite eens te spelen.

Vóór ChatGPT eind vorig jaar een enorme hype rond artificiële intelligentie liet losbarsten, waren alle techgiganten bezig met het metaverse. Ondertussen hebben de meeste zich volledig op AI gegooid, maar Meta heeft van succes in het metaverse een existentiële uitdaging gemaakt. Analisten en beleggers vinden dat Meta miljarden in een bodemloze put aan het storten is, maar CEO Mark Zuckerberg zet koppig door. Hij gelooft rotsvast dat we over enkele jaren allemaal een slimme bril zullen dragen zoals diegene die Apple binnenkort op de markt brengt, en dat we dagelijks uren zullen spenderen in een virtuele wereld, als virtuele personages.

Het trauma van de iPhone en Instagram

De koppigheid van Mark Zuckerberg heeft wellicht te maken met het trauma van 2012. Zuckerberg wou met Facebook naar de beurs, maar werd geconfronteerd met zeer veel scepsis. De iPhone en andere smartphones hadden een nieuwe digitale goudmijn geïntroduceerd: de mobiele apps. Facebook was daar een laatkomer. De app van Facebook was niet goed genoeg en het verdienmodel van Facebook was gestoeld op advertenties die te zien waren op een gewone computer. Bovendien was nieuwkomer Instagram, een app om smartphonefoto’s te delen, een enorme hype. Zuckerberg moest 1 miljard dollar op tafel leggen om Instagram over te nemen – achteraf gezien een koopje – en een advertentieformat introduceren dat gebruikers niet dreigde weg te jagen. Beide gokken draaiden fantastisch uit, de reclame op Facebook en op Instagram brengen nog steeds miljarden op.

Maar het sterkt Zuckerberg in zijn overtuiging dat elke technologische shift met paranoia bekeken moet worden. Een techgigant, hoe machtig die ook is, kan volledig buitenspel gezet worden (Microsoft in smartphones) of volledig imploderen (Nokia, weer in de smartphones.). Hoewel goede en betaalbare VR-brillen nog jaren op zich laten wachten, is het metaverse voor Zuckerberg een even existentiële bedreiging als het succes van de Chinese app TikTok. De chatbots met verschillende persoonlijkheden kunnen voor beide een oplossing zijn. De chatbots kunnen op Facebook en Instagram voor extra interactie zorgen. Wie een beetje online leeft, heeft al met eigen ogen kunnen zien hoe Facebook en Instagram overwoekerd worden met reclame en brolverhalen of clickbait-posts. De chatbots zijn ook nodig om straks voldoende virtuele personages te hebben die de virtuele wereld van Meta levendig kunnen houden.

De mosterd bij Fortnite

Ook deze keer heeft Meta de mosterd elders gehaald. Wie wil weten hoe die nieuwe digitale economie echt zal functioneren, kan bij Fortnite terecht. Dagelijks spelen meer dan 30 miljoen mensen Fortnite, een gratis schietspel in een virtuele wereld. Gebruikers springen vanuit een vliegende bus naar een eiland. Daar moeten ze zo snel mogelijk wapens zoeken en elkaar afknallen. Ze kunnen ook forten bouwen, vandaar de naam Fortnite.

Ook wij evolueren naar een economie waar je voor ‘premium support door een expert’ extra moet betalen. Het plebs krijgt een chatbot, maar misschien zal je wel de persoonlijkheid mogen kiezen.

Het is een cultureel fenomeen dat de kassa waanzinnig heeft doen rinkelen. Hoewel het spel volledig gratis is, brengt het meer dan 6 miljard dollar per jaar op. Gebruikers kunnen een seizoenspas nemen om te genieten van extra spelformats en andere extraatjes. Ze kunnen ook virtuele outfits en andere virtuele zaken kopen in het spel. Gebruikers kunnen er bijvoorbeeld in het spel uitzien als hun favoriete helden uit een Marvel-film, of gewoon een cool personage kopen dat een particulier heeft ontworpen. Dit zijn allemaal zaken die Meta zal introduceren om zijn versie van het metaverse te commercialiseren.

Is dit een mens of niet?

Fortnite zat enkele jaren geleden met een gelijkaardig probleem als Facebook en co: een tanende populariteit. Het spel kreeg een enorme en zeer loyale fanbase die zeer goed werd in het spelletje, maar daardoor werden nieuwe gebruikers afgeschrikt. Wie voortdurend afgeknald wordt, verliest vaak het spelplezier. Daarom introduceerde Fortnite al in 2019 bots, computerpersonages die wat onhandig waren en bijzonder gemakkelijk af te knallen zijn. Nieuwkomers of spelers die minder goed zijn (noobs of nobody’s) komen in wedstrijden terecht met veel bots. Zo kunnen de mensen gemakkelijker winnen en trainen.

Het is ergens profetisch: spelers in Fortnite weten eigenlijk al jaren niet meer of ze tegen echte mensen spelen of tegen de computer. De kinderen die nu geboren worden, zullen dit overal ervaren. Door de enorme progressie in chatbots gaan zij vaak niet meer met zekerheid weten of hun interacties online nog met andere echte mensen gebeuren. Fortnite toont ook hier de weg, daar moet je extra betalen als je enkel tegen mensen wil spelen. Ook wij evolueren naar een economie waar je voor ‘premium support door een expert’ extra moet betalen. Het plebs krijgt een chatbot, maar misschien zal je wel de persoonlijkheid mogen kiezen.