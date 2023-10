De 5 favoriete aandelen van… Luc Kroeze, auteur van ‘De kaviaarformule’ en ‘Het beleggersbrein’

Hoe vergaat het de beurshandel in de herfst? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Luc Kroeze, de auteur van het boek De kaviaarformule. Beleg in ’s werelds beste bedrijven, over kwaliteitsbeleggen. Kroeze is sinds 2008 actief op de beurs. In 2014 werd hij voltijds belegger, vastgoedinvesteerder en financieel blogger. Sinds deze week ligt Kroezes nieuwste worp, Het beleggersbrein. Vermijd denkfouten en presteer beter op de beurs, in de boekhandel.

1/ Levi Strauss & Co

Het iconische merk Levi’s, de wereldmarktleider in jeans, kun je vandaag oppikken tegen amper 10 keer de winst. Het bedrijf had een moeilijke periode, maar de huidige CEO wist een indrukwekkende turnaround in gang te zetten. Intussen kan het Levi Strauss opnieuw uitpakken met groei en het management sprak duidelijk gedefinieerde ambities uit voor de komende jaren. Levi Strauss is bovengemiddeld winstgevend en deed het nodige om de verzwakte balans te versterken. Op korte termijn kan het aandeel, gezien de onzekere macro-economische omstandigheden, alle kanten uit, maar op lange termijn biedt de huidige koers voldoende veiligheidsmarge.

2/ Mips AB

De naam van dit Zweedse groeiertje doet bij fietsers mogelijk een belletje rinkelen. Het is een technologiebedrijf gespecialiseerd in (fiets)helmen en hoofdbescherming. De technologie kan worden geïntegreerd in zowel nieuwe als bestaande helmmodellen en is inzetbaar in bijna alle helmen die vandaag beschikbaar zijn. Mips groeide de voorbije jaren als kool en spuwde tegelijkertijd grote hoeveelheden cash uit. Er is nauwelijks kapitaal nodig om de groei mogelijk te maken. Daardoor heeft de onderneming een grote som cash op de balans staan, hoewel het management mikt op een pay-outratio van 50 procent. Sinds ruim een jaar zit er echter zand in de groeimotor. De verzwakte resultaten waren het gevolg van te hoge voorraden bij retailers, nadat de verkopen normaliseerden na de piek in de verkoop die de pandemie teweegbracht. Het is wachten op het herstel van de fietsenmarkt, die het management enkele kwartalen geleden al verwachtte. Laat u niet misleiden door de hoge koers-winstverhouding. Het groeipotentieel en het torenhoge rendement op het kapitaal leiden als vanzelf naar een hoge te rechtvaardigen multiple. Na de recente daling acht ik het aandeel opnieuw ondergewaardeerd. Het potentieel is groot, maar de volatiliteit van het aandeel ook. Niet voor beleggers met een zwakke maag.

3/ Melexis

Melexis, het halfgeleiderbedrijf van eigen bodem dat zich voornamelijk richt op de autosector, heeft een indrukwekkend parcours achter de rug. Maar ook de toekomst lacht het bedrijf toe en kan daarom, tegen 15 keer de winst, bezwaarlijk duur worden genoemd. De markt eist een premie voor het cyclische karakter van de autosector, maar ik geloof dat de wereldwijde elektrificatietrend het nodige tegenwicht zal bieden en Melexis in staat zal stellen te profiteren. Zelfs als het totaal aantal geproduceerde auto’s zou dalen, zal het aantal benodigde chips per wagen toenemen.

4/ RS Group PLC

De Britse distributeur van elektrische componenten RS Group groeit al jaren. Daarnaast stijgen de marges en is het rendement op kapitaal hoog en stabiel. Bovendien heeft RS een ijzersterke balans om in te spelen op mogelijke kansen op de zeer gefragmenteerde sector waarop het actief is. Het is een van de grootste spelers in de sector, maar het heeft wereldwijd nog geen 1 procent marktaandeel. Een combinatie van factoren zette de voorbije twee jaar de koers onder druk: een CEO-wissel door ziekte, het cyclische karakter van de sector, en de markt die risico’s ziet in spelers als Amazon en Alibaba als mogelijke disruptors. Maar RS probeert zich te onderscheiden door te focussen op de verkoop aan professionele klanten en het heeft een breder assortiment en gespecialiseerd personeel, waardoor ik niet geloof dat het zo’n vaart zal lopen. Momenteel wordt het aandeel verhandeld tegen 12,5 keer de winst, wat niet hoog is, gezien de robuuste fundamenten van het bedrijf en vergeleken met het meerjarige gemiddelde. Kwaliteit tegen een eerlijke prijs.

5/ Visa

Visa vormt met Mastercard een oligopolie in de sector van de kredietkaarten. Ze bezitten de digitale spoorwegen waarop wereldwijd betalingen plaatsvinden en voor elke transactie die over hun netwerk loopt, worden ze rijkelijk vergoed. De groeimogelijkheden zijn nog lang niet ten einde: vandaag betaalt nog altijd de helft van de wereldbevolking met cash. Dat gaat veranderen. Concurrenten schieten in deze aantrekkelijke sector als paddenstoelen uit de grond, maar Visa en Mastercard slagen erin de competitie op afstand te houden of partnerschappen op te zetten. Ik heb nooit kunnen kiezen tussen de twee, maar voor deze selectie kies ik Visa, gelet op het marktleiderschap en de iets lagere waardering.

