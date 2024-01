De afgelopen dagen is de verkoopgolf voor Chinese aandelen nog versneld. Dat komt omdat buitenlandse investeerders het geloof verliezen dat Peking met een stimulans voor zijn economie zal komen. Het voorzichtige optimisme van de eerste weken is daarmee tenietgedaan.

De Hang Seng China Enterprises-index, een belangrijke graadmeter van grote Chinese noteringen in Hongkong, is deze maand al met 11 procent gedaald, na een verlies van 14 procent vorig jaar. De benchmark CSI 300-index voor binnenlands verhandelde aandelen is meer dan 5 procent kwijtgeraakt, rekening houdend met de waardevermindering van de yuan ten opzichte van de dollar.

Die zwakke koersen in januari hebben er mee voor gezorgd dat Wall Street-banken, waaronder JPMorgan en Goldman Sachs, hun geloof in een Chinees herstel in 2024 zijn kwijtgeraakt. Wat volgens Financial Times voor buitenlandse investeerders ook meespeelde, is de teleurstellende toespraak van premier Li Qiang in Davos op dinsdag, waarin hij geen enkele hint gaf voor nieuwe overheidsmaatregelen om de economie of de financiële markten te stimuleren.

Miljardenverkoop

Volgens berekeningen van de Financial Times op basis van gegevens van het Stock Connect-handelssysteem in Hongkong is er dit jaar al bijna 4,2 miljard euro aan buitenlands geld uit de Chinese aandelenmarkt gestroomd. Tenzij er nog een grote onverwachte ommekeer komt, zullen buitenlandse investeerders meer Chinese aandelen hebben verkocht dan gekocht in de eerste maand van het nieuwe jaar, en dat zou voor het eerst zijn sinds 2014.

Institutionele beleggers hadden in de eerste paar dagen van het jaar voorzichtig enkele grote Chinese technologieaandelen zoals Tencent en Alibaba gekocht, maar “binnen drie of vier sessies stonden ze al in het rood, dus besloten ze dat te dumpen en particuliere beleggers volgden”, aldus het hoofd van een investeringsbank in Hongkong.

Bredere trend

Dat pessimisme past in een bredere trend. Tegen het einde van 2023 hadden buitenlandse investeerders al ongeveer 90 procent van de 30 miljard euro aan Chinese aandelen verkocht die ze eerder in het jaar hadden gekocht. De uitstroom op jaarbasis werd meer dan verdubbeld op woensdag, nadat Peking had bevestigd dat de jaarlijkse groei van China de langzaamste was in decennia en had onthuld dat de bevolkingsdaling van het land in 2023 was versneld.

Wat beleggen in de aandelenmarkten van Sjanghai of Shenzhen extra risicovol maakt voor buitenlandse investeerders is de zwakte van de yuan, die deze maand met 1,3 procent is gedaald naar 7,1957 yuan voor 1 Amerikaanse dollar.

Opsteker

Nochtans waren heel wat westerse investeringsbanken nog optimistisch over een herstel van de Chinese aandelenmarkt. Analisten van Goldman Sachs stelden een doel van 3.900 voor de CSI 300-index in twaalf maanden, wat een stijging van meer dan 19 procent vanaf het huidige niveau van de index zou betekenen. Meng Lei, een expert in Chinese aandelen bij UBS, zegt tegen FT dat ondanks scepsis bij sommige beleggers, dit nog altijd een “goed moment is om positiever te worden op de A-aandelenmarkt”. Dat zijn aandelen die op de Chinese beurzen worden verhandeld in yuan.

De belangrijkste opsteker voor de Chinese markt in 2024 moet komen van de groei van het bruto binnenlands product. Vorig jaar leidde dat bbp sterk onder druk van de deflatie, maar voor dit jaar zou het positiever uitdraaien, zodra de effecten van de beperkte economische stimuleringsmaatregelen die China tot hiertoe heeft genomen, zichtbaar zijn.

