Hoger of compacter bouwen? Gemeentebestuur stribbelt tegen

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) bepaalt dat het 'ruimtebeslag' van gemiddeld 6 hectare per dag nu, in 2025 nog maar 3 hectare zal zijn. En tegen 2040 mag zelfs geen nieuwe ruimte meer ingenomen worden. Dan is nieuwbouw verboden buiten de kerngebieden en de steden, de veelbesproken betonstop, schreef Trends-redacteur Hans Brockmans afgelopen maand in het kader van de Trends Vastgoedgids.

Aangezien de bouwoppervlakte in ons land met een toenemende bevolking in het vooruitzicht gestaag schaarser wordt, komen projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders met alternatieven aankloppen.

Maar vanzelfsprekend is dat niet, blijkt uit een bevraging - bij 150 vastgoedspelers - van de beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS) die op de vastgoedbeurs Realty in Brussel werd voorgesteld. Volgens projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders stribbelen de lokale besturen van gemeenten en steden tegen als ze om vergunningen voor projecten met compactere en hogere woningbouw vragen. Ook aan ambitie ontbreekt het hen.

Voor het compacter bouwen (om kleiner te wonen) vindt 58 procent van de bevraagde vastgoedspelers weinig of geen steun bij de lokale overheden. Voor hoger bouwen dan de regel toeschrijft, botst 74 procent van de projectontwikkelaars op verzet bij de gemeenten. Wie aan een grootschalig en ambitieus project wil beginnen, houdt er volgens de enquête beter rekening mee dat 1 op de 3 lokale besturen zich zal verzetten. Onder ambitieuze of innovatieve projecten worden bijvoorbeeld kangoeroewoningen verstaan, of concepten waarbij wonen en recreatie samen worden ondergebracht.

Voorts hebben de vastgoedspelers moeite met het gebrek aan expertise binnen de gemeentebesturen om een nieuw woonbeleid uit te stippelen. Mogelijk remmen ook beperkte financiële middelen of complexe structuren de ambitie af.

"De meeste steden en gemeenten hebben wel ambitie, maar zodra het project iets anders of groter is dan normaal, duiken er barrières op. Daarvoor zijn verschillende redenen: een tekort aan gekwalificeerd personeel, te trage en complexe procedures, of een gebrek aan financiële middelen", verduidelijkt Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van de BVS.

Carrette verwijst in dat verband naar Hamburg in Duitsland, waar met Hafencity een van de grootste bouwprojecten van Europa wordt gerealiseerd. "Dan weet je dat we hier nog een weg hebben af te leggen", besluit hij.